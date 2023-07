La nuova Fiat Topolino è arrivata: è elettrica, chic e costa meno di 10.000 euro

Fiat porta avanti la sua missione di sviluppare una mobilità sempre più sostenibile. Questo obiettivo è ancora più concreto con il debutto della nuova Fiat Topolino, un nuovo veicolo elettrico allegro e fresco adatto davvero a tutti in considerazione del fatto che per guidarlo basta avere in Italia 14 anni. Si tratta di un modello elettrico particolarmente ecclettico che si adatta a qualsiasi tempo e a qualsiasi luogo, offrendo innumerevoli possibilità di utilizzo.

Svelata la nuova Fiat Topolino: ecco le prime immagini ufficiali

La nuova Fiat Topolino si presenta come una soluzione ideale per la mobilità urbana e di breve distanza, potendo accedere ovunque grazie alla sua essenza elettrica. Un omaggio alla storia del Brand e alla sua capacità di innovare con cordialità e freschezza, incarnando perfettamente lo stile della Nuova Dolce Vita e la pura bellezza italiana. Con accessori davvero unici, un perfetto beach essential, un design fresco e la possibilità di essere guidata da giovani a partire dai 14 anni, la vettura di Fiat abbraccia così un nuovo pubblico.

Inoltre, incarna perfettamente l’impegno di Fiat per la sostenibilità: grazie alla sua essenza elettrica, fornisce una ridotta impronta di carbonio e una ridotta impronta acustica, rispettando la sostenibilità dei centri urbani. Le sue dimensioni estremamente ridotte non impattano sul traffico, anzi, fanno di Topolino il perfetto dispositivo di mobilità urbana.

La mission di FIAT del resto rimane quella di proporre dei veicoli che possano rappresentare una sorta di rivoluzione per la mobilità urbana. Di conseguenza con la Topolino, la principale casa automobilistrica italiana offre un contributo davvero importante alla mobilità urbana sostenibile. La Fiat Topolino farà innamorare nuovamente i giovani di questa auto. Ci riferiamo alla cosiddetta Generazione Z che di recente ha dimostrato di non avere molto interesse per le auto ma che con questo veicolo potrebbe ricredersi. La vettura in questione inoltre rappresenza il mezzo ideale per godere al meglio dell’estate italiana sulle strette strade del nostro paese.

La Fiat Topolino è il fratellino della 500, il suo nome infatti deriva da quello della 500 originaria, che era stata soprannominata ‘Topolino’ per le sue dimensioni compatte. In questo modo Fiat allarga la sua gamma e consolida la sua supremazia nella mobilità urbana sostenibile. Il suo design come quello del suo predecessore, punta tutto sulla semplicità, un design che punta sul concetto di “less is more” e che rappresenta una sorta di elogio alla semplicità.

Questo veicolo ovviamente offre enormi vantaggi rispetto a guidare uno scooter. Ad esempio può essere guidato anche quando il meteo offre condizioni non particolarmente favorevoli. Inoltre esso è un mezzo sicuramente più sicuro e permette di condividere il suo utilizzo anche con amici e parenti. Sono due le versioni previste. Una chiusa ed una aperta ma entrambe con la stessa struttura, lo stesso design e lo stesso colore Verde Vita.

Grazie a misure molto compatte rispetto ad una vettura di tipo tradizionale (2,53 metri di lunghezza), a manovre davvero facili da eseguire e ad una velocità massima che non supera i 45 km/h, la Topolino permette a chiunque di percorrere le strade senza alcuno stress. Entrambe le versioni sono particolarmente versatili e inoltre grazie alla presenza di una batteria da 5,4 kWh, offrono fino a 75 km di autonomia. Anche i tempi di ricarica che sono inferiori alle quattro ore rappresentano di sicuro un grosso vantaggio.

Nonostante le sue dimensioni piuttosto compatte, la vettura vanta molto spazio a bordo grazie alla presenza di due sedili decentrati, all’ampia superficie vetrata che aumenta e non di poco la percezione di spazio al suo interno. Questro quadriciclo inoltre dispone di numerosi vani portaoggetti come quello tra guidatore e il passeggero talmente capiente da poter addirittura ospitare una valigia, con un totale di 63 litri di spazio interno di stivaggio.

La nuova Fiat Topolino da inoltre la possibilità di personalizzarla per poter così esaltare ulteriormente il suo carattere di auto perfetta per le vacanze e per l’estate. Sarà infatti possibile aggiungere una doccia super cool ed esclusiva, pensata per le giornate trascorse sulle spiagge della costa italiana.

La versione chiusa può essere personalizzata con adesivi effetto legno sulle porte, mentre nella versione aperta gli adesivi possono essere aggiunti al tetto, dandole un tocco di stile in più. Entrambe le versioni sono dotate del Dolcevita Box, un’elegante e funzionale fascia in tessuto all’interno della quale è possibile collocare gli oggetti personali e di specchi retrovisori vintage con effetto cromato. A differenziarli l’aggiunta di Soglie delle Porte e del Cordoncino Dolcevita sulle Porte nella versione aperta e la visiera tetto nella versione chiusa.

Inoltre, sul sito Accessori Fiat o presso la Rete Assistenziale FIAT, sono disponibili numerosi accessori opzionali, per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Tra gli optional segnaliamo la presenza di una borsa per il trasporto davvero molto capiente, un altoparlante Bluetooth, una borraccia thermos per bevande calde e fredde e due coprisedili, che si trasformano in morbidi, comodi teli da mare. Tutti, ovviamente, nello stesso colore della carrozzeria.

Per offrire un’esperienza cliente ancora più semplice e intuitiva, il processo di acquisizione della nuova Fiat Topolino è incredibilmente semplice: solo 1 modello, 3 clic per configurarlo e acquistarlo, nell’esperienza di acquisto più semplice che consente al cliente di seguire e tracciare lo stato del suo ordine al prezzo di listino di 9.890€. Al momento del lancio, il 4 luglio 2023, Topolino sarà disponibile in Italia e Francia, sul sito FIAT, in una speciale iniziativa “Be the first”, per chi vuole essere il primo a guidare il proprio nuovo quad elettrico. Topolino arriverà in Italia prima di tutti gli altri paesi, già entro fine anno.

La nuova Topolino si sposa perfettamente con l’obiettivo della casa automobilistica torinese che intende essere una vera forza trainante della mobilità urbana sostenibile e accessibile a tutti. Infatti, può essere acquistata con un canone mensile in base alle esigenze e alle possibilità del proprio target di riferimento. Si tratta di un importo mensile conveniente progettato per promuovere la diffusione delle auto elettriche nei centri delle città.