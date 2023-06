Fiat 600e: ecco quali dovrebbero essere le sue caratteristiche

Fiat arriva quest’anno con un nuovissimo crossover elettrico. Si chiamerà Fiat 600e e potrà percorrere fino a circa 400 chilometri con una batteria carica. La vettura come sappiamo è già stata avvistata prima della presentazione completa. Fiat ha mostrato un video nel contesto dell’Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana in Vaticano in cui si vede guidare la Fiat 600e elettrica. In precedenza erano emerse le prime foto della vettura elettrica, probabilmente quando è stato registrato il video ora diffuso da Fiat. Nell’immagine non compaiono solo la parte anteriore e posteriore del crossover elettrico, ma anche l’interno della 600e può essere visto brevemente.

Fiat 600e: ecco quali caratteristiche ci aspettiamo dalla versione completamente elettrica del nuovo SUV compatto

La Fiat 600e sarà una delle numerose derivate Stellantis sulla piattaforma modulare E-GMP. Il crossover è quindi un modello gemello di auto come Peugeot e-2008, DS 3 E-Tense, Opel Mokka Electri c e Jeep Avenger. Ciascuno di quei crossover compatti ha il suo aspetto unico e Fiat ha lavorato per dare una propria identità distinta dai cugini alla sua auto. Il nuovo SUV compatto ha una parte anteriore e posteriore riconoscibile simile alla 500 e anche il posto di guida mostra somiglianze tecnico-progettuali con quello della 500e. La Fiat 600e non condivide alcuna tecnologia con la molto più piccola 500e. Infatti la 500e non è sulla stessa base della 600e.

Per quanto riguarda la tecnologia della nuova Fiat 600e – su cui la stessa Fiat non ha ancora rilasciato nulla – bisogna quindi guardare ai crossover compatti di Opel, Peugeot, Jeep e DS. Ad eccezione della successiva Jeep Avenger, tutte sono state recentemente modernizzate sia esternamente che tecnicamente. Osiamo quindi affermare con certezza che la Fiat 600e, proprio come le sue cugine Stellantis, sarà consegnata con un pacco batterie da 54 kWh e un potente motore elettrico da 156 CV. Questa combinazione dovrebbe essere buona per un’autonomia elettrica di almeno 400 chilometri.