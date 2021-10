Ferrari 275 GTB: 2,8 milioni di euro per questo esemplare del 1965

Durante un’asta che si terrà a Le Castellet (in Francia) il 19 novembre 2021, RM Sotheby’s proporrà una bellissima Ferrari 275 GTB con carrozzeria Scaglietti del 1965 che potrebbe essere venduta a una cifra compresa fra 2,4 e 2,8 milioni di euro. Nel 1963 era giunto il momento per Ferrari di evolvere la sua gamma di modelli e introdurre qualcosa di nuovo.

La 275 GTB (Gran Turismo Berlinetta) è stata lanciata in occasione del Salone di Parigi del 1964. Si tratta di un’auto stradale di fascia premium che serviva a un duplice scopo. Con il suo lungo cofano anteriore e il ponte posteriore corto, la Ferrari 275 GTB condivideva una certa somiglianza con la 250 GTO.

Ferrari 275 GTB interni

Ferrari 275 GTB: RM Sotheby’s proporrà all’asta un bellissimo esemplare completamente restaurato

Sotto il cofano c’era la versione finale del motore V12 Colombo, abbinato a un cambio a 5 marce montato sull’asse posteriore, il primo transaxle utilizzato da Maranello. In aggiunta, la 275 GTB è anche la prima vettura stradale del cavallino rampante ad avere sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote.

L’esemplare con telaio n°07765 atteso all’asta dispone di una carrozzeria dipinta in Blu Sera abbinato a interni in beige scuro. L’auto è stata completata nel luglio del 1965 e venduta per la prima volta tramite un famoso importatore francese nel settembre dello stesso anno.

Inizialmente, l’auto fu ordinata con una configurazione ad alte prestazioni con cofano e portiere in alluminio leggero e tre carburatori. Il primo proprietario decise di venderla un anno dopo.

Ad un certo punto l’auto sarebbe stata convertita in una configurazione da gara

Con il secondo proprietario, la Ferrari sarebbe stata convertita in una configurazione a sei carburatori e si sarebbe fatta strada verso il podio in diverse gare in tutta la Francia. Dopo il successo conquistato nel campionato GT, il proprietario decise di scambiare la Ferrari 275 GTB con una Porsche 911 S.

Nel 1973, l’auto fu coinvolta in un incidente durante un test drive a seguito di un tagliando effettuato presso una concessionaria Ferrari. Tra il 1989 e il 1991, la vettura è stata restaurata completamente e successivamente ha partecipato a diverse gare storiche negli anni ‘90 e 2000.

Il proprietario di quel periodo incaricò di far costruire un motore completamente preparato per le gare usando un blocco Ferrari Classiche e una configurazione a sei carburatori, oltre a un cambio da competizione.

Il propulsore originale con i tre carburatori e il cambio sono stati accuratamente rimossi, ricostruiti e testati sul banco di prova per essere conservati. Altri elementi originali come portiere, cofano motore, cofano del bagagliaio, cerchi e pedaliera vengono forniti con la vettura. Infine, la Ferrari 275 GTB attesa all’asta dispone della certificazione Ferrari Classiche.