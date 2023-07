Citroen e-C3: la gemella della nuova Fiat Panda anticipata in un video?

Nuova Citroen e-C3 è la versione completamente elettrica della nuova generazione del celebre modello di Citroen che farà il suo debutto nel corso del prossimo mese di ottobre come confermato ufficialmente dai dirigenti della casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis. La vettura sarà la prima auto elettrica low cost del gruppo Stellantis per quanto riguarda il continente europeo. Il suo prezzo infatti dovrebbe essere compreso tra i 20 mila e i 25 mila euro.

Ecco quale potrebbe essere il design di Citroen e-C3 gemella della nuova Fiat Panda che vedremo in autunno

Nuova Citroen e-C3 interessa da vicino anche noi italiani in quanto si dice che questa auto sarà fortemente imparentata con la nuova Fiat Panda che invece debutterà il prossimo 11 luglio 2024. Tanto che più di qualcuno definisce queste due auto come “gemelle”. Questo significa che quando finalmente in autunno debutterà l’auto elettrica di Citroen potremmo avere importanti indizi su quello che sarà il design della nuova Fiat Panda di cui comunque già sappiamo che sarà un crossover lungo circa 4 m che si collocherà nel segmento B e che prenderà in prestito elementi di design della concept car Fiat Centoventi.

Tornando alla nuova Citroen e-C3 oggi vi mostriamo un video render pubblicato nelle scorse ore dal canale di YouTube Mahboub1 che mostra quello che potrebbe essere l’aspetto del futuro modello della casa francese. Notiamo somiglianze con la concept Centoventi ma anche con la Citroen Oli altro concept mostrato lo scorso anno dal marchio transalpino come manifesto del futuro del brand. Al momento di questa auto non si sa molto. Sappiamo che deriverà dalla nuova C3 commercializzata in America Latina e India ma sarà diversa per rispettare le regole europee.

Inoltre la versione elettrica avrà un motore da 100 – 120 cavalli con batteria di circa 45 kWh e autonomia che dovrebbe oscillare tra i 300 e i 400 km con una ricarica completa. L’auto ovviamente essendo una low cost punterà sull’essenziale al pari di quanto avverrà con la nuova Fiat Panda. Entrambe le auto diventeranno popolari tra coloro i quali cercano auto dal rapporto qualità prezzo davvero interessante.