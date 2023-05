Nuova Fiat Uno: ritorna il mito?

Nuova Fiat Uno potrebbe essere il nome della futura hatchback di segmento B della principale casa automobilistica italiana che arriverà entro fine 2024? Al momento non possiamo rispondere a questa domanda in quanto non è chiaro quale nome Fiat voglia dare a questa vettura molto importante. Si tratterà infatti dell’auto che riporterà la casa torinese nel segmento dopo l’addio, forse troppo frettoloso, della Punto nel 2018.

Nuova Fiat Uno: un video immagina così il design del futuro modello di segmento B che arriverà nel 2024

Da quanto si è intuito fino ad ora il CEO di Fiat Olivier Francois pare intenzionato a dare a questa auto un nome familiare come del resto sta accadendo con la nuova Fiat 600 ma anche con la nuova Fiat Topolino e forse in futuro anche con la nuova Fiat Multipla. Ed ecco allora che il nome Fiat Uno per la hatchback di segmento B diventa plausibile. Ovviamente al momento non si possono escludere nemmeno altri nomi. Ad esempio inizialmente si pensava che questa auto si potesse chiamare nuova Fiat Panda mentre di recente si è parlato anche di nuova Punto.

A proposito della nuova Fiat Uno, oggi vi mostriamo un nuovo video render dell’architetto e designer Tommaso D’Amico che ha deciso di immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello del brand di Stellantis destinato ad avere un ruolo fondamentale all’interno della gamma della casa italiana nel prossimo decennio.

Questo video molto interessante parte dal modello originale e lo sviluppa in maniera da ipotizzare il design di una nuova Fiat Uno dalle dimensioni maggiori rispetto alla versione anni ’80 e molto più raffinata nello stile essendo un’auto di categoria superiore. Ricordiamo che questa vettura quando arriverà nascerà su piattaforma STLA Small e sarà prodotta all’estero. Oltre ad una versione 100 per cento elettrica, che è praticamente sicura, probabile l’arrivo anche di almeno una versione a combustione, forse con motore Mild Hybrid. Maggiori dettagli su questa auto li avremo nel corso dei prossimi mesi. Di sicuro nel prossimo biennio la casa torinese sarà una delle principali protagoniste del settore in Europa considerate le tante novità in arrivo nella sua gamma.