Alfa Romeo 4C: in un video la sportiva del Biscione sfreccia in Autobahn

Alfa Romeo 4C che proprio quest’anno festeggia 10 anni essendo stata lanciata sul mercato nel 2013 è protagonista di un video pubblicato sul canale di YouTube AutoTopNL in cui si vede la sportiva del Biscione, che attualmente non ha eredi diretti nella gamma dello storico marchio milanese, raggiungere una velocità davvero elevata in un tratto senza limiti di velocità dell’autostrada tedesca. La vettura grazie al suo motore turbo da 1.75 litri che eroga 240 CV e 350 Nm di coppia e alla sua monoscocca leggerissima in fibra di carbonio è riuscita a raggiungere la ragguardevole velocità di 258 km/h nonostante in quel momento in autostrada il traffico fosse abbastanza sostenuto.

In un video un esemplare di Alfa Romeo 4C sfreccia a 258 km/h sull’Autobahn tedesca

Alfa Romeo 4C del resto è una vettura straordinaria. Non a caso la casa automobilistica del Biscione in occasione dei festeggiamenti per i suoi 10 anni ha deciso di festeggiare la sua auto lavorando alla creazione di una versione speciale. Si tratterà di una one-off che sarà venduta ad un solo cliente e sarà ispirata ad alcune delle versioni più estreme di questa auto che sono state lanciate sul mercato nel corso degli ultimi 10 anni. Come dicevamo poc’anzi al momento questa auto non ha un’erede.

Ricordiamo però che Alfa Romeo ha annunciato l’intenzione di riportare nella sua gamma una vettura sportiva ad alte prestazioni. Questa però non sarà una nuova Alfa Romeo 4C ma si dovrebbe chiamare nuova Alfa Romeo 33.

Al momento però il nome non è ancora ufficiale. Il debutto avverrà ufficialmente il prossimo 30 agosto e ovviamente la curiosità di sapere come sarà questa auto è davvero elevata. Si potrebbe trattare infatti della vettura stradale di Alfa Romeo più potente mai realizzata. L’auto comunque sarà venduta in pochissime unità, forse 33, a prezzi elevatissimi.