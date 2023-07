Nuova Alfa Romeo 33: il Biscione sgancia la bomba?

Manca sempre meno al debutto della nuova Alfa Romeo 33. Si dovrebbe chiamare così la nuova concept car di una hypercar che la casa automobilistica del Biscione svelerà il prossimo 30 agosto nel Museo Alfa Romeo di Arese nel week end del Gran Premio di Formula 1 che si correrà a Monza. Chi ha avuto il piacere di vedere questa auto in anticipo sostiene che si tratterà di una vera e propria bomba. Questa auto che sarà un omaggio alla mitica 33 Stradale dovrebbe entrare in produzione nei prossimi anni in edizione limitatissima. Si parla di appena 33 unità che sarebbero già tutte esaurite nonostante un prezzo molto elevato. Si parla di oltre 300 mila euro per una singola unità.

La nuova Alfa Romeo 33 dunque si prepara a stupire tutti. Questa vettura dovrebbe offrire prestazioni davvero impressionanti. La base dovrebbe essere quella della Maserati MC20. Anche il motore dovrebbe essere lo stesso V6 da 3 litri ma con una aggiunta elettrica. Infatti si tratterà di un ibrido e si dice che la sua potenza complessiva possa superare gli 800 cavalli. Altra cosa che si dice a proposito di questo veicolo è che la sua velocità massima possa essere di 333 km/h sempre come omaggio alla 33 Stradale. Anche il design dovrebbe essere parecchio accattivante e avere molti elementi di design che ricorderanno il suo celebre antenato.

A proposito del design della nuova Alfa Romeo 33 qui vi mostriamo l’ennesima ricostruzione digitale che è stata fatta sul web di questo futuro modello del Biscione. Si tratta di una creazione del designer juanoffline con il render che è stato pubblicato su Instagram da Cardesignworld. Si tratta di una ipotesi in cui l’auto viene immaginata con un design particolarmente aggressivo e muscoloso. Vedremo se sarà davvero questo l’aspetto della nuova super car che Alfa Romeo svelerà il prossimo 30 agosto.