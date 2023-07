Alfa Romeo conferma il lancio di una nuova supercar il 30 agosto

Alfa Romeo ha annunciato ufficialmente la data di uscita del suo prossimo modello ad alte prestazioni. La nuova supercar del marchio italiano sarà svelata il 30 agosto in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Dopo un lungo periodo di indiscrezioni e speculazioni, Alfa Romeo ha ufficialmente rivelato la data di uscita della sua nuova supercar, che diventerà anche il nuovo punto di riferimento del marchio.

In occasione di questo annuncio, il produttore italiano ci offre un’immagine suggestiva del futuro modello, in cui viene svelata anche la data di lancio: il 30 agosto.

Questa giornata è stata scelta per coincidere con il fine settimana del Gran Premio d’Italia di Formula 1, che si correrà a Monza. Sebbene non siano state rivelate ulteriori informazioni sul nuovo modello, la stampa ipotizza che la futura supercar potrebbe chiamarsi 6C. Inoltre, sarebbe ispirata alla vecchia T33 Stradale degli anni ’60, e potrebbe avere un motore V6 sotto il cofano.

Poco più di un anno fa, il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato ha annunciato l’esclusiva vettura sportiva del marchio che avrebbe colmato il vuoto lasciato dalla 8C Competizione 13 anni fa. Alfa Romeo con l’annuncio ha anche pubblicato un teaser da cui però si intuisce davvero molto poco su come sarà questa misteriosa hypercar che molto probabilmente rappresenterà una sorta di canto del cigno per il motore a combustione in Alfa Romeo.

All’inizio di quest’anno, la casa milanese ha mostrato un’altra immagine misteriosa , sulla quale, con un po’ di fantasia, si potevano distinguere sia una ‘e’ che una ‘6C’. Il nuovo arrivato si chiamerà quindi 6C? La possibilità sembra essere concreta.

A proposito della nuova supercar Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato ha affermato che: “Questo progetto è un sogno che diventa realtà, ispirato da un team ambizioso che voleva realizzare qualcosa di unico”. Come dicevamo, la prossima supercar Alfa Romeo sarà svelata ufficialmente il 30 agosto. Ricordiamo anche che a proposito di questa auto Imparato ha confermato si tratterà di una concept car e al momento non è ancora certo se sarà portata in produzione.

Molto probabilmente ciò sarà rivelato in fase di presentazione. In ogni caso se ciò avverrà sarà non prima del 2025. Inoltre il CEO ha anche detto che l’auto sarà prodotta eventualmente in edizione limitatissima di meno di 100 unità. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web nei mesi scorsi apparsi ad ipotizzare la nuova supercar della casa automobilistica del Biscione.