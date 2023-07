Nuova Fiat Panda: attesa per il debutto della ‘gemella’ Citroen e-C3

La nuova Fiat Panda debutterà l’11 luglio 2024 giorno in cui Fiat festeggerà l’anniversario dei 125 anni. V’è grande curiosità di sapere come sarà questa auto quando finalmente sarà svelata. Già nei prossimi mesi però potremo avere qualche gustosa anticipazione. Infatti ad ottobre sarà svelata la nuova Citroen e-C3. Si tratta della famosa auto elettrica low cost con un prezzo inferiore ai 25 mila euro di cui ieri ha parlato anche il numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares.

Il debutto di Citroen e-C3 in ottobre ci fornirà preziose indizi su come sarà la nuova Fiat Panda che vedremo nel 2024

Le due auto infatti saranno “gemelle”. Dunque guardando il design della Citroen e-C3 potremo avere qualche gustosa anticipazione su come sarà anche la nuova Fiat Panda. Entrambe le auto dovrebbero essere due crossover lunghi circa 4 metri dalle forme squadrate. Il riferimento sarà la concept car Fiat Centoventi che è stata svelata al Salone dell’auto di Ginevra del 2019. Ovviamente il design non sarà identico ma sicuramente degli elementi di somiglianza li riscontreremo.

Anche la nuova Fiat Panda avrà una versione completamente elettrica. Anche in questo caso come in quello della Citroen e-C3 si dovrebbe trattare di una vettura dal prezzo competitivo per essere elettrica. Si prevede un prezzo inferiore ai 25 mila euro al netto di incentivi. Le due auto dovrebbero avere un’autonomia di circa 300 km o anche qualcosa di più.

Ricordiamo che la nuova Fiat Panda dovrebbe dare origine ad una nuova famiglia di auto di Fiat a cui seguirà la nuova Fiat Multipla nel 2025. Questa sarà un crossover di segmento C che prenderà il posto di Fiat Tipo come nuova top di gamma della principale casa automobilistica italiana. Vedremo dunque che novità emergeranno nei prossimi mesi a proposito di questa auto e soprattutto cosa scopriremo quando finalmente sarà svelata la nuova Citroen e-C3.