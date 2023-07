Nuova Fiat Panda: saranno più di una le fabbriche ad ospitare la sua produzione

Nuova Fiat Panda sarà la novità più importante per quanto riguarda la casa automobilistica torinese il prossimo anno. Se non ci saranno cambiamenti il suo debutto è previsto il prossimo 11 luglio 2024, giorno in cui la principale casa automobilistica italiana festeggia l’importante anniversario dei 125 anni. A proposito di questa auto nelle scorse ore si registrano alcune interessanti dichiarazioni da parte del numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares.

Più fabbriche produrranno la nuova Fiat Panda dal 2024: lo ha detto il CEO di Stellantis Carlos Tavares

Il boss del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha dichiarato che la nuova Fiat Panda ha tutte le carte in regola per diventare un vero successo commerciale. Proprio per questo motivo la vettura sarà prodotta in più di uno stabilimento. Si vocifera che una delle fabbriche interessate dalla sua prodizione possa essere lo stabilimento di Kragujevac in Serbia dove fino allo scorso anno veniva costruita la Fiat 500L. Si dice che anche il Brasile ospiterà la sua produzione anche se il veicolo in Sud America potrebbe cambiare nome e chiamarsi nuova Fiat Argo.

Qualcuno si domanda se il recente accordo di Stellantis con il governo italiano per produrre oltre 1 milione di auto in Italia non possa spingere il gruppo a produrre la nuova Fiat Panda anche nel nostro paese. Ovviamente al momento si tratta solo di voci. Molto probabilmente l’auto sarà realizzata solo al di fuori dei confini italiani così come previsto originariamente dal numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois che aveva confermato in passato la produzione di questo modello in uno degli stabilimenti del gruppo nell’est Europa.

Ricordiamo che la nuova Fiat Panda sarà un crossover di segmento B lungo circa 4 m. La vettura avrà una versione elettrica al 100 per cento e una o più versioni a combustione. Molto probabilmente si tratterà di ibridi. L’auto sarà strettamente imparentata con la nuova Citroen e-C3 che sarà svelata nei prossimi mesi. Il suo lancio è considerato molto importante da Fiat in quanto dovrebbe dare origine ad una nuova famiglia di auto a cui seguirà anche un secondo crossover di maggiori dimensioni che forse si potrebbe chiamare nuova Fiat Multipla e che sarà svelato nel 2025. Entrambe queste auto dovrebbero avere elementi di design della concpet car Fiat Centoventi svelata al Salone dell’auto di Ginevra del 2019. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo modello nelle prossime settimane.