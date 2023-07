Nuova Lancia Gamma 2026: non sarà un’ammiraglia tradizionale

La nuova Lancia Gamma è il nome della futura ammiraglia del marchio italiano, che dovrebbe arrivare nel 2026 come parte del piano di rilancio di Stellantis. Si tratterà di una berlina sportback, ovvero una cinque porte con un profilo slanciato e dinamico, che riprenderà alcuni elementi stilistici dalla concept Pu+Ra HPE presentata alla Milano Design Week lo scorso mese di aprile.

Stile innovativo per la futura ammiraglia nuova Lancia Gamma

La nuova Lancia Gamma sarà una vettura 100% elettrica, basata sulla piattaforma STLA Medium, la stessa che verrà usata da altri modelli del gruppo automobilistico. La nuova vettura della casa automobilistica piemontese avrà una lunghezza di circa 4,7 metri e punterà a offrire un’alta autonomia, stimata in circa 700 km nel ciclo WLTP. La futura auto di Lancia sarà il secondo modello del rinnovamento di Lancia, dopo la nuova Ypsilon prevista per il 2024. Il marchio italiano ha l’obiettivo di diventare un brand premium e di espandersi in Europa, puntando a vendere almeno il 50 per cento delle sue auto fuori dall’Italia.

La nuova Lancia Gamma sarà quindi una vettura importante per il futuro della casa torinese, che vuole riconquistare il suo prestigio e la sua identità. Il brand infatti tornerà ad essere protagonista in mercati in cui mancava da diversi anni come Spagna, Francia, Portogallo, Germania, Belgio e Paesi Bassi. Questa futura ammiraglia del marchio Lancia si posizionerà nel segmento delle berline sportback elettriche, che al momento non è molto popolato ma che potrebbe crescere nei prossimi anni grazie alla transizione verso la mobilità a zero emissioni. Tra le possibili concorrenti della nuova Lancia Gamma ci potrebbero essere:

• Tesla Model 3, la berlina media americana, che offre una potenza variabile da 239 a 487 CV e un’autonomia elettrica da 448 a 614 km. Ha un prezzo di partenza di 49.900 euro.

• BMW i4, la berlina sportiva elettrica della casa bavarese, che offre una potenza da 340 a 544 CV e un’autonomia elettrica da 415 a 590 km.

Lancia

La nuova Lancia Gamma cercherà di distinguersi dalle rivali per il suo stile elegante e distintivo, per la sua qualità costruttiva e per il suo carattere italiano. Inoltre, punterà a offrire un’alta autonomia elettrica elevata e un prezzo competitivo, che potrebbe aggirarsi intorno ai 40.000 euro. Sarà quindi una vettura che vorrà conquistare una clientela esigente e raffinata, che cerca una berlina sportback elettrica dal fascino unico.

A proposito di questa auto qui vi mostriamo un recente render del designer e creatore digitale Ascariss Design che ha ipotizzato quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello destinato ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica piemontese nel corso dei prossimi anni.