Nuova Lancia Delta: come cambierà nel 2028? In Francia la immaginano così

La Lancia Delta è una delle icone dell’automobilismo italiano, una vettura che ha fatto la storia sia nelle competizioni che sulle strade. Oggi, a distanza di oltre 10 anni dalla fine della sua produzione, molti appassionati si chiedono come potrebbe essere una nuova generazione della Delta, in un’epoca dominata dall’elettrificazione e dalla connettività. Il sito francese Automobile Magazine ha provato a immaginare come potrebbe essere la nuova Lancia Delta del 2028, realizzando un render che mescola elementi classici e moderni. Il risultato è una vettura dal fascino retrò ma con una tecnologia all’avanguardia, capace di richiamare le linee della Delta Integrale ma con un look più pulito e aerodinamico.

In Francia immaginano così la nuova Lancia Delta il cui debutto è stato ufficialmente fissato nel corso del 2028

La nuova Lancia Delta del 2028 sarà una vettura elettrica, con una batteria integrata nel pianale e quattro motori posizionati nelle ruote, per garantire una trazione integrale e una distribuzione ottimale del peso. Il design esterno sarebbe caratterizzato da una calandra chiusa, con il logo Lancia illuminato, e da fari a LED sottili e affilati. Il profilo laterale mostrerebbe una carrozzeria a due volumi, con un tetto spiovente e un lunotto inclinato. Il posteriore dell’auto di Lancia sarebbe dominato da un grande spoiler e da un diffusore che ospiterebbe i quattro terminali di scarico, un omaggio alla versione sportiva della Delta.

L’abitacolo della nuova Lancia Delta del 2028 sarebbe altrettanto futuristico, con un cruscotto digitale e uno schermo touch da 12 pollici al centro della plancia. I sedili sarebbero avvolgenti e regolabili elettricamente, mentre il volante sarebbe a tre razze e multifunzione. La vettura sarebbe dotata di sistemi di assistenza alla guida e di connettività, per offrire sicurezza e comfort ai passeggeri.

Questo render della nuova Lancia Delta del 2028 è solo un’ipotesi, ma dimostra come il marchio italiano abbia ancora molto potenziale e possa rilanciarsi con modelli innovativi e di carattere. Chissà se in futuro vedremo una Delta così o simile sulle nostre strade. Lancia Delta è una vettura di fascia media prodotta dalla casa automobilistica italiana Lancia in tre serie: la prima dal 1979 al 1993, la seconda dal 1993 al 1999 e la terza dal 2008 al 2014.

La prima serie della Delta è stata disegnata da Giorgetto Giugiaro e ha vinto il premio di Auto dell’anno nel 1980. È stata anche venduta in Svezia con il marchio Saab come Saab 600. La Delta si è distinta per i suoi successi sportivi nel mondo dei rally, soprattutto con le versioni Integrale e S4, che hanno dominato il Campionato del mondo rally tra il 1987 e il 1992.

La seconda serie della Delta è stata lanciata nel 1993, basandosi sulla piattaforma della Fiat Tipo e della Lancia Dedra. Il design ha ripreso alcuni elementi della prima serie, ma con uno stile più morbido e arrotondato. La Delta non ha avuto versioni dedicate alle competizioni, ma solo alcuni allestimenti sportivi come la HF turbo e la HPE La seconda serie non ha riscosso lo stesso successo commerciale della precedente e si è ritirata dal mercato nel 1999.

La terza serie della Delta è stata presentata nel 2008, dopo una lunga assenza dal segmento C a Il progetto è stato anticipato da due concept car: la Granturismo Stilnovo nel 2003 e la Delta HPE nel 2006. La nuova Delta ha un design originale e raffinato, con una carrozzeria a due volumi e mezzo e un’ampia gamma di motorizzazioni e personalizzazioni. La Delta è stata anche esportata in Gran Bretagna con il marchio Chrysler dal 2011 al 2014. La Lancia Delta è una delle icone dell’automobilismo italiano, che ha saputo coniugare eleganza, sportività e innovazione in tre generazioni diverse.