Fiat 500XL: possibile arrivo dopo il 2025?

Negli scorsi anni si parlava con insistenza di una nuova Fiat 500XL. Si trattava di una sorta di versione allungata della Fiat 500X e sul web erano apparsi anche alcuni render ad immaginare come sarebbe stata questa vettura. Di questo progetto di cui aveva parlato anche il numero uno di Fiat Olivier Francois si sono però un po’ perse le tracce. Al momento dopo i debutti di Fiat Topolino e Fiat 600 si parla della nuova Fiat Panda e di un’altra vettura, un crossover di segmento C che potrebbe far parte della stessa famiglia di Panda e chiamarsi nuova Fiat Multipla.

Fiat 500XL: ci sarà spazio anche per un modello di questo tipo nella futura gamma della principale casa italiana?

Dunque per il momento l’arrivo di una Fiat 500XL non sembra essere più una priorità. Qualcuno però ipotizza che dopo il 2025 con l’uscita di scena della Fiat 500X le cose possano cambiare. Infatti non si esclude che Fiat voglia allargare ulteriormente la famiglia di 500 con una versione del SUV di segmento C. Si tratterebbe in poche parole di una alternativa più stilosa e costosa alla nuova Fiat Multipla nel segmento C.

Insomma oltre che nel segmento B dove Fiat nei prossimi anni proporrà la nuova Fiat 600 e la nuova Fiat Panda, questa dicotomia potrebbe estendersi anche al segmento C con la nuova Fiat Multipla e appunto la nuova Fiat 500XL. Ovviamente le nostre sono solo supposizioni e possibilmente alla fine Fiat proporrà solo un modello nel segmento C. Qui vi mostriamo un video render realizzato dal designer e architetto Tommaso D’Amico, pubblicato sul suo canale di YouTube qualche tempo fa in cui ipotizza il design di questo ipotetico modello. Appare evidente la somiglianza di questo veicolo con la 500 e la 500X. Vedremo dunque se Fiat ci sarà stupire ancora una volta proponendo sul mercato un qualcosa di simile.