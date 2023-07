Nuova Fiat Multipla 2025: forte legame con la Panda

Nuova Fiat Multipla potrebbe essere il nome del nuovo top di gamma di Fiat che arriverà entro fine anno per sostituire in un sol colpo due auto: Fiat 500X e Fiat Tipo. Questa auto sarà prodotta a Kenitra in Marocco su base STLA Medium e di certo avrà una versione elettrica al 100 per cento. Molto probabile la presenza di versioni con motore a combustione. Questa auto, il cui nome deve ancora essere ufficialmente confermato dalla principale casa automobilistica italiana, sarà il secondo modello di una nuova famiglia di auto di Fiat che debutterà nel 2024 con la nuova Fiat Panda.

Nuova Fiat Multipla e Panda si distingueranno per le dimensioni e poco altro

A quanto pare, il legame tra nuova Fiat Panda e nuova Fiat Multipla sarà molto forte. Le due auto avranno un design molto simile con la differenza che ovviamente la nuova Multipla sarà notevolmente più grande di dimensioni rispetto alla Panda. La prima sarà un crossover lungo 4 m mentre la seconda sarà un crossover lungo poco meno di 4,4 m. Questo significa che le due auto si differenzieranno di poco meno di 40 cm in lunghezza.

Questa grande differenza tra le due auto suggerisce che Fiat si tiene aperta la possibilità di arricchire questa sua nuova famiglia di auto di un terzo modello che potrebbe arrivare dopo il 2025 sempre che nel frattempo le prime due auto avranno ottenuto il successo di mercato sperato. A parte la diversa lunghezza le due auto avranno uno stile davvero molto simile con la nuova Fiat Panda che dunque sembrerà una sorta di nuova Fiat Multipla in miniatura.

Queste almeno sono le voci che arrivano a proposito di queste due nuove auto. Al pari della nuova Panda che avrà una “sosia” in Brasile che forse si chiamerà nuova Fiat Argo, anche la nuova Multipla potrebbe arrivare in Sud America con un nome diverso. Del resto Fiat ha detto chiaramente che vuole cambiare strategia creando auto globali ed evitando di avere due gamme diverse di veicoli in Sud America ed Europa.