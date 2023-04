Ferrari SF90 Spider: Tailor Made sforna uno speciale esemplare bicolore

La Ferrari SF90 Spider, assieme alla versione Stradale, è al momento l’auto di serie più costosa la proposta dallo storico marchio di Maranello. Tuttavia, sappiamo come la casa automobilistica modenese riesce a rendere i suoi modelli ancora più preziosi sfruttando il suo programma di personalizzazione Tailor Made.

Un esempio è questa SF90 Spider realizzata su misura che vanta una livrea speciale poiché combina due colorazioni molto diverse ma allo stesso tempo iconiche. La parte anteriore della supercar ibrida plug-in è dipinta in Nero Daytona mentre quella posteriore in Rosso Magma.

Ferrari SF90 Spider Tailor Made tre quarti posteriore

Ferrari SF90 Spider: propone una carrozzeria in Nero Daytona e Rosso Magma

Grazie alle foto possiamo vedere un particolare effetto sfumato applicato ai lati della vettura. Questa soluzione permette alle due tonalità contrastanti di fondersi armoniosamente tra loro, creando un risultato finale davvero bellissimo.

L’abitacolo di questa Ferrari SF90 Spider non segue il layout esterno in quanto troviamo un rivestimento in Alcantara nera per i sedili da corsa e una serie di inserti in fibra di carbonio lucida. Possiamo notare il logo del cavallino rampante rosso sui poggiatesta dei sedili.

È rimasto invece invariato il gruppo propulsore ibrido plug-in della scoperta. Si tratta di un V8 biturbo da 4 litri abbinato a tre propulsori elettrici che sviluppano una potenza complessiva pari a 1000 CV impostando la modalità di guida Qualify.

Le foto della Ferrari SF90 Spider Tailor Made sono state condivise sui social network dal marchio di Maranello, ma purtroppo non è stato riportato il nome del proprietario, né tantomeno la sua posizione.

Ricordiamo che la SF90 Spider combina il design elegante e l’artigianalità di alto livello che contraddistinguono il marchio italiano con una potenza e prestazioni senza precedenti. Il nome SF90 rende omaggio ai 90 anni dalla fondazione della Scuderia Ferrari mentre la denominazione Spider si riferisce alla versione decappottabile del modello.

Presenta un design aerodinamico che ottimizza il flusso d’aria per migliorare sia le prestazioni che l’efficienza energetica. La presenza di un tetto rigido retrattile in alluminio permette di trasformare l’auto da coupé a cabriolet in soli 14 secondi, garantendo un’esperienza di guida inimitabile.

Il frontale è dominato dal cavallino rampante e da un’imponente griglia mentre il posteriore presenta un impianto di scarico con quattro terminali e un diffusore che ne enfatizza il carattere sportivo.

Gli interni, realizzati con materiali pregiati come pelle e Alcantara, offrono un abitacolo lussuoso e confortevole, con un volante high-tech che integra tutte le funzioni di controllo principali.

Da 0 a 100 km/h impiega soli 2,5 secondi

La Ferrari SF90 Spider è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e di raggiunge una velocità massima di 340 km/h. Utilizza un sistema di trazione integrale elettrificata e un cambio a doppia frizione a 8 rapporti, che garantiscono una risposta immediata e un controllo ottimale in tutte le condizioni di guida. La batteria agli ioni di litio da 7,9 kWh consente un’autonomia in modalità completamente elettrica di circa 25 km, rendendo la SF90 Spider una delle supercar ibride più versatili sul mercato.

Non manca una vasta gamma di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, tra cui frenata d’emergenza automatica, avviso di collisione frontale, controllo della stabilità e monitoraggio della pressione degli pneumatici.

La SF90 Spider rappresenta senza dubbio un’evoluzione nella storia del marchio italiano, combinando una tradizione di design e artigianato con tecnologie all’avanguardia e un impegno per la sostenibilità.