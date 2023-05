Ferrari SF90 Stradale all’assalto del Nürburgring | Video

Un video, pubblicato sul suo canale YouTube da Misha Charudin, mostra una Ferrari SF90 Stradale con Assetto Fiorano, mentre aggredisce la Nordschleife del Nürburgring. Al volante non c’è un campione in tuta e casco, ma un abilissimo driver con passeggero, che spinge davvero forte sul nastro d’asfalto dell’Inferno Verde, lungo i 22.810 metri dell’anello nord.

Il filmato, per l’intensità dei fotogrammi regalati al pubblico, è diventato virale in poche ore, raccogliendo un numero strepitoso di visualizzazioni. Ovviamente, i comuni mortali non devono tentare di imitare, nemmeno in circuito, imprese del genere, che richiedono un alto livello di padronanza del mezzo e tecniche di guida molto raffinate. Superfluo sottolinearlo.

Per godere immediatamente all’azione, abbiamo portato il video direttamente al punto in cui questa inizia, ma volendo potrete gustarlo dal primo all’ultimo secondo, perché merita. Protagonista delle riprese on board, come dicevamo, è una Ferrari SF90 Stradale con Assetto Fiorano. Ricordiamo che la supercar ibrida di Maranello sviluppa una potenza massima di 1000 cavalli.

Questa energia nasce dalla somma dei 780 cavalli messi sul piatto dal motore endotermico V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata e dei 220 cavalli aggiunti alla dotazione dalle tre unità propulsive elettriche, due delle quali disposte all’avantreno, per garantire la trazione integrale. Il totale segna il riferimento attuale nel listino della casa di Maranello, ma a breve usciranno dei modelli che faranno ancora meglio in termini energetici.

Pur essendo una “normale” auto del catalogo “rosso”, la Ferrari SF90 Stradale gira sulla pista di Fiorano più rapidamente delle serie speciali (anche se ancora non abbiamo il dato cronometrico sul circuito di casa della Daytona SP3, comunque meno potente di lei). Incredibili le cifre prestazionali, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.5 secondi e da 0 a 200 km/h in 6.7 secondi.

Con l’Assetto Fiorano va ancora meglio, grazie a un peso inferiore di 30 chilogrammi. La cura dimagrante, in questo caso, è stata resa possibile dall’aggiunta di materiali leggeri, come la fibra di carbonio sui cerchi, scelti però in veste convenzionale sull’esemplare protagonista del video.

Il modo in cui aggredisce i cordoli della Nordschleife del Nürburgring mostra in modo chiaro il potenziale della SF90 Stradale. Per assecondare al meglio le dinamiche di questo missile su quattro ruote, ogni aspetto progettuale è stato curato al meglio: dall’aerodinamica al telaio, passando per l’elettronica e il resto. Il tutto, senza comprometterne la bellezza estetica. Adesso, però, la parola passa al filmato. Buona visione!