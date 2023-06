Ferrari SF90 XX: svelata la supercar ibrida da 1030 CV

Ferrari ha svelato da pochi minuti la versione estrema della sua ammiraglia a motore centrale, la SF90. La super car ad alte prestazioni si chiama Ferrari SF90 XX. Abbiamo assistito all’unveiling, che si è svolto presso la pista di prova di Fiorano. L’evento si è tenuto nell’edificio GT Sport di recente costruzione, costruito durante la pandemia, da dove il produttore gestisce tutte le operazioni di corsa al di fuori della Formula 1.

Ferrari ha finalmente svelato la SF90 XX, super car da 1.030 cavalli

La Ferrari SF90 XX è tra i modelli stradali più estremi del marchio fino ad oggi, evolvendo la supercar di punta con una serie di tecnologie affinate sulla serie di speciali da pista da cui prende il nome. Disponibile nelle versioni Stradale (coupé) e Spider, la SF90 XX ha lo scopo di “spingere l’auto al limite” del suo potenziale, secondo il capo dello sviluppo Gianmaria Fulgenzi. “L’obiettivo era quello di migliorare drasticamente le prestazioni ma anche di “dare al pilota la fiducia necessaria per spingere la macchina al limite”, ha detto il capo collaudatore Raffaele de Simone.

Sotto il cofano rimane il motore V8 da 4,0 litri, ma la sua potenza è stata rivista al rialzo. Ora sviluppa 797 CV contro i 780 CV della SF90 Stradale, ma non è tutto. Al V8 sono associati tre motori elettrici, di cui due anteriori e uno posteriore. Aumentata anche la potenza dei motori elettrici, con 232 CV rispetto ai 220 CV della versione standard. In totale, la potenza raggiunge i 1030 CV, con un incremento di 30 CV.

Il motore 4.0 V8 riceve nuovi pistoni e aumenta il suo rapporto di compressione. È più rumoroso per le orecchie dei passeggeri, come dice il costruttore di Maranello e può ricevere una spinta momentanea dai motori elettrici per uscire più velocemente dalle curve, ad esempio. Questo boost è disponibile quando il pilota seleziona la modalità Qualifica e, secondo il produttore, consente alla SF90 XX Stradale di guadagnare 0,25 secondi al giro a Fiorano.

La supercar scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 320 km/h . La capacità della batteria rimane invariata a 7,9 kWh, consentendo alla vettura da oltre 1000 CV di percorrere silenziosamente una distanza di 25 km a una velocità massima di 135 km/h. Per frenare con sicurezza, la SF90 XX Stradale beneficia di dischi freno anteriori da 390 mm (rispetto ai 360 mm della SF90 Stradale) e di un nuovo controller ABS che consente una migliore stima della velocità del veicolo al fine di distribuire maggiormente la potenza frenante effettivamente.

Esteticamente, la Ferrari SF90 XX Stradale ha evoluto il suo aspetto su più livelli. Mostra una maggiore aggressività, con l’aggiunta di una lama anteriore che genera 45 kg di carico aerodinamico aggiuntivo a 250 km/h. Anche il tetto è stato rielaborato per accogliere ulteriori vie aeree. I parafanghi della supercar sono dotati di prese d’aria per evacuare l’aria calda, mentre il posteriore è impreziosito da due prese d’aria sopra il tetto e da uno spoiler fisso che garantisce 530 kg di deportanza a 250 km/h. Infine, paraurti e fanali hanno subito una revisione completa, rendendo la SF90 Stradale irriconoscibile, e diciamocelo, bestiale. Certo, la Ferrari ha utilizzato parecchio carbonio per mantenere il suo peso che raggiunge i 1560 kg.

La Ferrari SF90 XX Stradale sarà disponibile nelle versioni coupé e cabriolet . Naturalmente, la produzione sarà limitata, con 799 coupé e 599 cabriolet previste. Anche se la SF90 XX Stradale viene proposta a 770.000 euro e la SF90 XX Spider offerta a 850.000 euro, è ovvio che questi esemplari verranno rapidamente presi d’assalto.