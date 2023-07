Nuova Citroen C3 X: sarà questo il design definitivo della rivale di Fiat Fastback?

Nei giorni scorsi è stato avvistato in strada il terzo esemplare del Citroën C-Cubed Project, programma che ha già dato vita alle nuove C3 e C3 Aircross. L’ultimo membro di questa famiglia di auto della casa francese per il Sud America sarà niente di più e niente di meno che una berlina, anche se avrà linee basate su crossover coupé o fastback, che sono sempre più comuni in diversi mercati in tutto il mondo. Il debutto avverrà il prossimo anno, anche se ci sono già diverse indicazioni che anticipano quella che sarà la scommessa futura del marchio del double chevron. Per il design questa auto, che forse si chiamerà nuova Citroen C3 X, si prenderà spunto dalla C4X, un modello già proposto in Europa.

Nuova Citroen C3 X: ecco come potrebbe apparire esteticamente parlando il terzo modello del progetto C-Cubed

La motorizzazione della nuova Citroen C3 X sarà composta dal 1.6 da 115 CV, anche se ci sono anche possibilità che incorpori il 1.0 turbo di Fiat Pulse (120 CV). Il paese di produzione sarà il Brasile, mentre la piattaforma sarà la CMP modulare. Mentre si attendono notizie ufficiali da parte del gruppo Stellantis, il famoso designer e creatore digitale Kleber Silva nei giorni scorsi ha pubblicato un nuovo render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo importante nella crescita del marchio transalpino in mercati chiave quali Brasile e Argentina. Vedremo dunque se sarà davvero questo il design del futuro modello che potrebbe debuttare nel corso del prossimo anno.

Questo render si basa su recenti foto spia della nuova Citroen C3 X che avevano mostrato il prototipo camuffato. Nonostante il pesante livello di mimetizzazione, in queste immagini è stato possibile notare che il modello utilizzerà le stesse porte anteriori dei modelli C3 e C3 Aircross. La piattaforma CMP sarà condivisa e spiega l’adozione di diversi componenti comuni. Le maggiori differenze le troveremo nella parte posteriore, che avrà assetto esclusivo e ispirazione da coupé.

Le luci posteriori avranno una forma propria e il design del cofano del bagagliaio sarà unico. Il modello avrà proprio nella parte posteriore il principale punto di differenziazione e personalità rispetto ai suoi fratelli di piattaforma, poiché i lati e la parte anteriore avranno diversi elementi visivi simili. In termini di dimensioni, si ipotizza che sia lungo circa 4,40 metri e con un passo di 2,67 metri condiviso con la C3 Aircross. Il passo di soli 2,54 m della C3 hatchback non dovrebbe essere adottato. L’aspettativa è di offrire ampio spazio interno e bagagliaio generoso. A quel punto la ricetta sarà la stessa seguita da Fiat con la Fastback.

Sotto il cofano, i motori 1.6 flex aspirato e 1.0 turboflex saranno adottati nello stesso ingombro della C3 Aircross. Il cambio sarà sempre automatico, con trazione anteriore. Il lancio è previsto per il 2024, sia in Brasile che in India. Da queste parti la produzione sarà concentrata a Porto Real (RJ) insieme agli altri componenti della famiglia.