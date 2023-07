Fiat Pulse: il SUV compatto macina record su record, è la gallina dalle uova d’oro?

Dopo aver chiuso il mese di giugno tra i B-SUV più targati e aver presentato una crescita del 26 per cento rispetto al mese precedente con un record di volumi di vendita, Fiat Pulse ha un motivo in più per festeggiare: ha superato la soglia delle 100 mila unità prodotte. Il modello, idealizzato, sviluppato e prodotto presso il Polo Automotivo Stellantis di Betim (MG), è venduto in 13 Paesi del Sud America (Brasile compreso).

Vale anche la pena ricordare che, grazie al Pulse e al fratello Fastback, Fiat ha guidato nel sesto mese dell’anno il segmento dei B-SUV nelle vendite al dettaglio, con una quota di mercato del 22 per cento in questa categoria. Sempre nel canale di vendita ai clienti Privati, Pulse è tra i dieci veicoli più venduti nel 2023 con 15.496 unità immatricolate.

“Oltre ad essere uno dei maggiori rappresentanti del riposizionamento di Fiat in Brasile, Pulse è arrivato con la missione di espandere ulteriormente la quota di mercato del marchio e inserire Fiat nel segmento in più rapida crescita del Paese. Ha sorpreso i nostri clienti e ha svolto egregiamente il suo ruolo, come testimoniano gli ottimi risultati dell’ultimo mese. Il modello ha avuto un tale successo che è stato scelto anche per essere il primo SUV Abarth al mondo”, sottolinea Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat in Sud America.

Tutto questo successo di Fiat Pulse è stato anche riconosciuto da numerosi premi sin dal suo lancio. Il SUV è stato eletto Car of the Year da Autoesporte, ha vinto nelle categorie Highlight e Compact SUV agli UOL Carros awards, è stato scelto Best National Car by Car Awards Brazil, Compact SUV da Carsughi L’Auto Preferita, Best National Sports Utility Vehicle fino a R$ 135.999 e Car of the Year da Top Car TV.

Fiat Pulse

Inoltre, il design di Fiat Pulse è stato acclamato da premi specializzati e il modello ha vinto quattro trofei: il premio internazionale iF DESIGN AWARD 2022, nella categoria Car/Vehicle Product, l’MCB Design Award e gli highlights in Internal Design e External Design del portale Mecânica Online. Per completare, il modello ha recentemente ricevuto da Quatro Rodas insieme a KBB (Kelley Blue Book) il premio come Miglior Rivenditore del 2023 nella categoria Reference Compact SUV.