Citroen Berlingo Black Edition si trasforma in un camper grazie ad un kit

Stellantis ha introdotto sul mercato giapponese il Citroën Berlingo Black Edition, completo di un pacchetto di accessori che trasforma l’abitacolo in un letto matrimoniale. Il furgone francese è arrivato in Giappone solo nel 2020, dove è riuscito a registrare solo 10.000 vendite in cinque anni. Per aumentare l’appeal del suo modello presso gli acquirenti giapponesi, Citroën ha presentato regolarmente versioni speciali del Berlingo, l’ultima delle quali è la Black Edition.

Citroën Berlingo Black Edition: l’edizione speciale proposta in Giappone offre un kit che la trasforma in un camper

Questa è la seconda Citroën Berlingo Black Edition che viene proposta in quel mercato, con una versione pre-restyling che ha debuttato nel 2023. Come previsto, la Black Edition sfoggia un’estetica dark, con un’esclusiva tinta esterna Noir Perlanera e cerchi in lega da 16 pollici abbinati. Ma il vero punto forte è l’abitacolo, dove il pacchetto opzionale “Agre Storage & Bed Kit” è pensato per gli amanti del campeggio.

Il kit offre due caratteristiche chiave: spazio di stivaggio extra nel bagagliaio, perché nessuno vuole avere a che fare con attrezzatura da campeggio disordinata, e un letto pieghevole che permette a due adulti di dormire su una superficie piana sopra i sedili posteriori. Come bonus, i primi acquirenti della Black Edition riceveranno anche due robusti box portaoggetti Thor resistenti alle intemperie. Ogni contenitore ha una capacità di 53 litri (circa 1,9 piedi cubi) per riporre l’attrezzatura da esterno o semplicemente per evitare che i vostri oggetti rotolino per il furgone.

Citroën Berlingo con specifiche giapponesi è disponibile esclusivamente con il motore turbodiesel BlueHDi da 1,5 litri. Eroga 96 kW / 130 CV ed è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti, che trasmette la potenza alle ruote anteriori. In particolare, la Black Edition è dotata di serie del Grip Control, che aggiunge impostazioni di trazione aggiuntive per affrontare diversi tipi di terreno come neve, fango, sabbia e i tipici parcheggi bagnati.

Il modello di Citroen è disponibile in due lunghezze. La versione standard a cinque posti misura 4.405 mm di lunghezza e ha un bagagliaio di 597 litri. Il Berlingo Max si estende fino a 4.770 mm, lasciando spazio a una configurazione a sette posti o a un bagagliaio più capiente di 850 litri nella versione a cinque posti.