Citroën Italia partecipa al Giro-E 2025

Citroën Italia sarà di nuovo tra i principali protagonisti del Giro-E anche per l’edizione 2025, con l’obiettivo di rafforzare il suo impegno verso la promozione di una mobilità sostenibile, inclusiva e capace di rispondere alle più svariate esigenze relative alla mobilità. Dopo il successo ottenuto nelle precedenti partecipazioni, il marchio francese del gruppo Stellantis conferma la sua presenza nella carovana della gara con una flotta di veicoli ibridi ed elettrificati messi a disposizione dell’organizzazione.

Domani a Ostuni (BR) prende il via il Giro-E: Citroën conferma la sua presenza nel ciclismo

Dal 2019, il Giro-E rappresenta una vera e propria e-bike experience che si propone di avvicinare il pubblico ai temi della sostenibilità ambientale attraverso la passione per il ciclismo. Grazie all’uso di biciclette a pedalata assistita ciclisti amatoriali, dotati di un buon livello di allenamento, sono in grado di affrontare salite e tratti impegnativi generalmente percorsi solo dagli atleti professionisti del Giro d’Italia. Un’opportunità per vivere da vicino le emozioni della Corsa Rosa, seguendone il tracciato e condividendone gli arrivi di tappa.

Citroën rinnova anche nel 2025 la sua collaborazione con il team ciclistico “FLY Citroën”, realtà nata nel 2013 con l’obiettivo di promuovere tra il pubblico valori legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità ambientale. Un impegno che ben si sposa con la visione della Casa del Double Chevron, da sempre attiva nello sviluppo di una mobilità più rispettosa del pianeta e delle persone.

La partnership si inserisce in un progetto più ampio che vede Citroën impegnata su tutti i fronti della transizione energetica, con l’intento di rendere l’elettrificazione realmente accessibile a ogni fascia di utenza. Una missione portata avanti con un’offerta sempre più articolata, che comprende non solo automobili, ma anche soluzioni finanziarie dedicate e iniziative concrete sul territorio.

Con una gamma profondamente rinnovata, Citroën propone oggi una mobilità moderna, flessibile e sostenibile, pensata per accompagnare ogni automobilista lungo il proprio percorso evolutivo: dal quadriciclo urbano Ami alla compatta ë-C3 del segmento B, fino ai SUV C3 Aircross e C5 Aircross, che rappresentano la risposta della marca nei segmenti più richiesti.

Protagonista indiscusso lungo il percorso del Giro-E 2025 sarà il Nuovo SUV ë-C3 Aircross, che sfoggerà per l’occasione una livrea esclusiva ispirata ai colori del team “FLY Citroën”. Questo modello accompagnerà l’intera carovana dell’evento in una delle sue declinazioni elettrificate, sottolineando il ruolo centrale della mobilità sostenibile anche nel mondo dello sport.

Con ë-C3 Aircross, la casa francese introduce per la prima volta nel segmento dei B-SUV una versione totalmente elettrica a cinque posti, progettata per rispondere in modo concreto alle esigenze quotidiane degli automobilisti. Il veicolo è equipaggiato con un propulsore da 83 kW (113 CV) e una batteria LFP (Lithium Iron Phosphate) da 44 kWh, una soluzione che coniuga prestazioni e accessibilità economica.

La tecnologia adottata garantisce un’autonomia superiore ai 300 km (dato in fase di omologazione) e un’esperienza di guida fluida e reattiva, con accelerazione immediata e una velocità massima di 145 km/h. Caratteristiche che rendono il nuovo ë-C3 Aircross ideale per affrontare il traffico urbano e le esigenze della mobilità quotidiana con zero emissioni.