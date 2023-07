Alfa Romeo 33: gli inglesi sono sicuri sia questo il nome scelto per la super car

Ieri vi abbiamo scritto di alcune indiscrezioni trapelate dall’Italia a proposito della nuova super car di Alfa Romeo che sarà svelata il prossimo 30 agosto. A quanto pare questa auto si chiamerà Alfa Romeo 33. Questa almeno è l’indiscrezione che arriva dal Regno Unito e più precisamente da Autocar che cita fonti vicine alla casa automobilistica del Biscione. Dunque l’omaggio alla mitica 33 Stradale sarà completo. Questa auto infatti non solo avrà un design con alcuni elementi tipici di quel modello ma anche il suo nome sarà praticamente lo stesso perdendo solo il suffisso stradale. Ovviamente al momento si tratta di indiscrezioni e dunque è sempre meglio aspettare conferme ufficiali prima di parlare di certezze assolute.

Il nome definitivo della super car del Biscione dovrebbe essere Alfa Romeo 33

Per il resto anche Autocar conferma quanto vi abbiamo riportato ieri e cioè che la nuova Alfa Romeo 33 nascerà su base della Maserati MC20 avrà il suo motore V6 da 3 litri ma con una forma di ibridazione. La potenza complessiva di questa auto sarà di oltre 800 cavalli divenendo la vettura di Alfa Romeo da strada più potente in assoluto. L’auto quando sarà prodotta sarà già sold out prima ancora di iniziare le sue vendite. Questo nonostante un prezzo molto elevato. Infatti ne saranno prodotte poche decine di unità forse 33 sempre per omaggiare il celebre modello costruito in 18 esemplari negli anni ’60.

Questa futura Alfa Romeo 33 sarà una vettura che si collocherà al di fuori della gamma della casa automobilistica del Biscione. Essa tuttavia rappresenterà una sorta di manifesto di quelle che sono le intenzioni dello storico marchio milanese per il futuro. Ricordiamo infatti che Alfa Romeo vuole diventare il brand premium globale di Stellantis e per raggiungere questo obiettivo nei prossimi anni lancerà numerosi nuovi modelli. Si inizierà il prossimo anno con un SUV compatto per poi proseguire nei prossimi anni con le future generazioni di Giulia e Stelvio. Nel 2027 invece assisteremo al debutto di una nuova ammiraglia di segmento E che non sarà un SUV. Vedremo dunque il prossimo 30 agosto quali altre novità trapeleranno su Alfa Romeo 33 e più in generale sul futuro del marchio premium di Stellantis.