Alfa Romeo B-SUV: sorpresa prezzo per il nuovo modello?

Alfa Romeo B-SUV arriverà nella prima metà del 2024. Il nuovo modello il cui nome sarà svelato già a settembre sarà un veicolo fondamentale per il rilancio della casa automobilistica del Biscione nel mercato. Infatti questo sarà la nuova auto d’ingresso oltre alla prima ad avere una versione completamente elettrica.

Alfa Romneo B-SUV: oltre che con lo stile il nuovo modello del Biscione potrebbe stupire anche per il prezzo

Secondo indiscrezioni il prezzo di Alfa Romeo B-SUV potrebbe sorprendere. Questa sarà infatti l’auto più economica dello storico marchio milanese che spera così di conquistare nuove quote di mercato facendo avvicinare alle sue auto anche nuovi acquirenti tra i giovani o chi in passato comprava Giulietta e MiTo.

Al momento di questa vettura sappiamo ben poco. Ad esempio non è ancora chiaro che nome avrà. Si dice che a questa auto verrà dato un nome che ha già fatto parte della gamma del Biscione e in cui sono ben evidenti le radici italiane del marchio. Questa auto sarà anche la prima auto elettrica al 100 per cento di Alfa Romeo. Questa ovviamente sarà la versione top di gamma con un prezzo vicino ai 40 mila euro.

La versione base di Alfa Romeo B-SUV invece potrebbe avere un prezzo al di sotto dei 30 mila euro. Non sappiamo esattamente quanto, per questo dovremo aspettare il debutto ufficiale del modello, ma ripetiamo che il prezzo sarà interessante considerato che ci troviamo di fronte comunque ad un modello che farà parte di una casa automobilistica premium.

Alfa Romeo

Alfa Romeo B-SUV avrà dimensioni compatte ma sarà più grande rispetto a Jeep Avenger e Fiat 600. Si parla di circa 4,3 m di lunghezza. Il suo design è stato definito come sui generis per trattarsi di un SUV. Questo dovrebbe inoltre essere il primo modello del Biscione a caratterizzarsi per la presenza di una reinterpretazione della cosiddetta coda tronca tipica di altri modelli del passato della casa automobilistica del Biscione. Vedremo dunque cos’altro emergerà in proposito a questo modello.