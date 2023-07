Peugeot: Ciro Papa è il nuovo direttore marketing per l’Italia

Ciro Papa è il nuovo dirigente del reparto marketing di Peugeot Italia, assumendo il timone dopo Giovanni Falcone, ora direttore generale di Citroën nel nostro Paese. Papa è chiamato a navigare in acque importanti, con l’obiettivo di dare impulso alla presenza della casa del Leone sul mercato italiano, in vista dell’imminente debutto di nuovi prodotti e servizi.

Napoletano d’origine, padre di due figli e laureato con lode in Ingegneria Aeronautica, ha dato il via alla sua carriera nel settore automotive presso Fiat nel 2000. Dopo essere passato per diverse città italiane, tra cui Napoli, Torino e Roma, ha rivestito un numero crescente di ruoli all’interno dell’azienda, spaziando dalla produzione, al marketing e alle vendite.

Peugeot: in Italia arriva Ciro Papa come nuovo dirigente del reparto marketing

Il suo percorso professionale l’ha portato poi in GM Italia, dove si è distinto nello sviluppo delle reti di vendita e nella pianificazione commerciale, per poi dedicarsi alla distribuzione e logistica e alla gestione di diverse linee di prodotto. Prima di approdare in Peugeot, Ciro Papa è stato direttore marketing di Opel e ha ricoperto il ruolo di eMobility Manager per Stellantis.

Questo importante incarico assegnato a Ciro Papa sottolinea l’intento di Peugeot di rafforzare la sua presenza sul mercato italiano. Papa avrà il compito di guidare il marketing della casa automobilistica francese in un periodo di significativa evoluzione del settore automobilistico, con l’obiettivo di implementare strategie efficaci per aumentare la visibilità e il posizionamento del marchio in Italia.

Sarà responsabile dell’ingresso di nuovi prodotti sul mercato, tra cui il nuovo e-3008 e le rinnovate 208 e 2008, oltre a una serie di innovativi servizi. Il suo ruolo sarà fondamentale per intercettare e soddisfare le crescenti esigenze dei clienti italiani di Peugeot.