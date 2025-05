Fiat Pulse e Fastback Hybrid: arriva aggiornamento per risolvere un’anomalia al sistema elettrico dei SUV

Fiat ha finalmente annunciato l’aggiornamento del sistema ibrido di Fiat Pulse e Fastback Hybrid. Secondo quanto avevano denunciato alcuni proprietari dei due veicoli in Brasile, i modelli perdono l’assistenza elettrica quando non vengono utilizzati per un determinato periodo di tempo. A febbraio il marchio torinese aveva rivelato che stava già preparando un aggiornamento per attenuare i problemi più gravi registrati dai suoi primi due modelli ibridi lanciati in Sud America. A quanto pare l’azienda stava anche valutando la possibilità di un richiamo ufficiale in Brasile per risolvere il problema.

Il costruttore italiano, parte integrante del gruppo Stellantis, ha dichiarato che questo aggiornamento permetterà a un numero ancora maggiore di clienti di usufruire dei vantaggi del sistema ibrido. In particolare, sarà utile per coloro che utilizzano l’auto in modo occasionale, sporadico o per esigenze specifiche. Fiat precisa che il problema ha coinvolto solo una minima parte della clientela. In effetti, sono stati circa 130 i proprietari – su oltre 15.000 esemplari di Fiat Pulse e Fastback Hybrid venduti in Brasile – a segnalare l’anomalia tramite i canali ufficiali del servizio clienti.

Stellantis in un comunicato ufficiale ha dichiarato: “Fiat ha iniziato a offrire ai clienti di Fiat Pulse e Fastback Hybrid un pacchetto per aggiornare il funzionamento del sistema ibrido. In modo semplice e veloce, il consumatore potrà aggiornare il sistema presso qualsiasi concessionario della rete, per garantire che il potenziale del veicolo venga sfruttato al massimo”.