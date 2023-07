Citroën: Giovanni Falcone è il nuovo Managing Director in Italia

Nel panorama automobilistico italiano, una figura di spicco è senza dubbio Giovanni Falcone. A 44 anni, con una solida formazione in Economia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Falcone riveste il ruolo di Managing Director di Citroën Italia. Questa posizione gli consente di rispondere direttamente al Country Manager di Stellantis Italy Santo Ficili.

Falcone è una figura veterana all’interno del Gruppo PSA, avendo iniziato la sua carriera professionale nel 2007. Ha dato prova della sua competenza e versatilità attraverso diversi ruoli di crescente responsabilità all’interno del marketing di Peugeot.

Citroën: il nuovo Managing Director della divisione italiana è Giovanni Falcone

Ha iniziato come product manager, fino a diventare direttore del marketing, ruolo in cui ha promosso un’efficace valorizzazione dell’immagine del brand francese e della sua notorietà sul territorio italiano. Le sue capacità strategiche hanno contribuito al successo delle e-208 ed e-2008 100% elettriche, garantendo un posizionamento di rilievo nel segmento di mercato di riferimento.

L’esperienza professionale di Falcone non si limita al marketing. Il suo curriculum vanta un passaggio significativo nel settore delle vendite, ricoprendo inizialmente il ruolo di zone manager e successivamente quello di direttore regionale per l’automobilismo e i veicoli commerciali nel mercato del Centro-Sud Italia.

Queste esperienze gli hanno permesso di approfondire la conoscenza del business automobilistico e di stabilire relazioni di valore con gli imprenditori che ancora oggi fanno parte della rete commerciale di Stellantis.

Dovrà portare il brand francese ai vertici del mercato italiano

Nel corso della sua carriera, Giovanni Falcone ha avuto l’opportunità di ricoprire il ruolo di responsabile della qualità Sales & After Sales per le filiali italiane di Citroën e Peugeot. Questa posizione gli ha offerto la possibilità di approfondire i processi che coinvolgono il cliente a 360°, dalla vendita del veicolo all’assistenza post-vendita, con l’obiettivo di garantire sempre la massima soddisfazione.

All’annuncio della sua nomina, Falcone ha sottolineato il suo orgoglio nel rappresentare Citroën, un marchio francese che da oltre un secolo progetta auto e soluzioni di mobilità in risposta alle esigenze di una società in costante evoluzione.

La sua missione è di portare il produttore francese ai vertici del mercato italiano, lavorando in stretta collaborazione con le concessionarie italiane, e preparando il terreno per il lancio della nuova Citroën e-C3, un passo decisivo verso una mobilità 100% elettrica accessibile a tutti.

Falcone prende il posto di Marco Antonini, che dopo aver guidato l’espansione del costruttore in Italia negli ultimi cinque anni, soprattutto nell’ambito dell’elettrificazione, è stato promosso a livello europeo come Area Operations Manager per il settore dei veicoli commerciali di Stellantis, con responsabilità per la Francia, l’Olanda e gli importatori dell’area del Nord Europa.