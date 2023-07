Peugeot: tutte le novità in arrivo fino al 2028

Peugeot sta preparando una serie di nuovi modelli e novità per i prossimi anni, legati al passaggio a nuovi motori e piattaforme di Stellantis. La prima novità la vedremo a settembre. In quel mese infatti avrà luogo la prima della tanto attesa Peugeot 3008 III. Le auto stanno già girando per l’Europa in mimetica e la casa automobilistica del Leone incoraggia a fotografarle e metterle online con il tag #camocatch. La vettura sarà presentata già con una versione già 100% elettrica, la e-3008, che utilizzerà il nuovo motore M3 e la piattaforma STLA Medium. Pochi giorni fa abbiamo visto anche la nuova Peugeot 208, mentre entro fine anno vedremo le rinnovate 2008 e 508, le cui varianti elettriche saranno già equipaggiate con il nuovo motore elettrico Nidec da 156 CV.

Ecco tutte le novità di Peugeot dal 2023 al 2028

Una delle novità più importanti di quest’anno è senza dubbio la presentazione della 2008 II facelift. Da segnalare anche l’implementazione del motore ibrido 1.2 da 136 CV nell’intera gamma di motori e successivamente anche la sua variante entry level da 100 CV. Come previsto, ci sarà anche una nuova variante ibrida 1.6 PureTech con cambio eDCS Punch Powertrain, che dovrebbe ampliare l’offerta del brand nella fascia di media potenza.

Nel 2024 la terza generazione della 3008 raggiungerà i concessionari e il marchio lancerà in autunno anche la terza generazione della 5008, che sarà disponibile nelle versioni a cinque e sette posti. Per quanto riguarda la tecnologia, la casa automobilistica del Leone cambierà il sistema ibrido plug-in 1.6 associato al cambio automatico e-EAT8 per il box e-DCS Punch Powertrain. Quest’ultimo sarà accoppiato ad un’evoluzione del motore 1.6 PureTech sviluppato da Opel.

Nel 2025 la novità più importante per il marchio francese di Stellantis sarà rappresentato dal restyling della 308. Nel 2026 invece tutti gli occhi saranno puntati sulla terza generazione della 208 che dovrebbe arrivare entro la fine di quell’anno. Entro il 2026 tutta la gamma di Peugeot sarà formata da auto elettriche al 100 per cento. Nel 2027 la novità più eclatante dovrebbe essere rappresentata dalla nuova e-2008. Si tratta della nuova generazione del SUV compatto che sarà solo elettrico. Infine nel 2028 dovrebbe essere il turno della nuova generazione della 308 anche in questo caso l’auto sarà solo elettrica data la scelta della casa del Leone di puntare solo sulle auto elettriche.