Ferrari SF90 Spider: una BMW M5 da oltre 1.000 CV può batterla?

Le drag race sono la moda del momento, ma per alcuni giorni le abbiamo trascurate. Oggi torniamo sul tema, per raccontarvi del nuovo confronto di questo tipo organizzato dagli specialisti di carwow, sempre molto attivi nello specifico ambito. Protagoniste della sfida di accelerazione, maturata in più riprese, sono la velocissima Ferrari SF90 Spider e una BMW M5 pesantemente elaborata, sul fronte motoristico, da quelli di Evolve.

Anche se il tuning cui è stata sottoposta la berlina tedesca produce cifre stellari, riuscirà quest’ultima a battere nel match multiplo la supercar del “cavallino rampante“? La risposta è un secco no. L’esito è univoco e a favore della sportiva emiliana sia nelle drag race che nelle sfide in ripresa e in frenata.

Una vittoria a tutto campo, quindi, per la Ferrari SF90 Spider! Come saprete, la “rossa” (ma in questo caso un colore diverso veste la carrozzeria) è equipaggiata con un motore V8 biturbo da 4 litri di cilindrata, integrato da tre unità elettriche.

La potenza complessiva sviluppata dal sistema ibrido è di 1.000 cavalli, con un picco di coppia di 800 Nm, su un peso rilevato alla bilancia di 1.770 chilogrammi. Il vigore energetico giunge a terra sulle quattro ruote motrici, con un cambio a doppia frizione a 8 rapporti. Non ci vuole molto a capire la forza travolgente di questa vettura, che va ben oltre la dimensioni delle semplici drag race.

Screen shot da video YouTube carwow

A cercare di contenderle il passo, nella batteria di duelli odierni, ci prova una BMW M5 vitaminizzata con diverse modifiche all’unità propulsiva. Grazie ad esse, il motore V8 biturbo da 4 litri, abbinato ad un cuore elettrico, sviluppa 1.020 cavalli di potenza massima e 1.200 Nm di coppia. Numeri più alti di quelli della rivale di Maranello, ma espressi su un peso di ben 2.420 chilogrammi.

Anche qui l’energia giunge al suolo con il supporto delle quattro ruote motrici e di un cambio automatico a 8 rapporti. Come avrete potuto notare, la berlina dell’elica blu, in questa veste elaborata, esprime cifre energetiche maggiori della Ferrari, ma alla bilancia segna un dato nettamente sfavorevole, che inevitabilmente farà la differenza, non solo nella drag race multipla, ma anche nelle sfide in ripresa e in frenata. Per scoprire nel dettaglio come sono andate le cose, in ogni fase della batteria di match, non vi resta che guardare il video. Buona visione!