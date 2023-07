Una Dodge Viper biturbo dalla potenza incredibile provata al banco | Video

Una Dodge Viper fortemente vitaminizzata è stata messa in prova sul banco a rulli, per verificarne la potenza effettiva. Il dato letto sullo schermo è impressionate: 3.317 cavalli e 3.126 Nm di coppia massima alle ruote. Si tratta di valori stellari, che superano i riferimenti ordinari. Ovviamente, per raggiungere cifre del genere, il generoso V10 in alluminio da 8.3 litri della supercar statunitense è stato sottoposto a una vigorosa cura dopante, con molti interventi meccanici, il più evidente dei quali è l’innesto di due enormi turbocompressori Garrett.

Ad eseguire gli interventi ci ha pensato Calvo Motorsports, un tuner a “stelle e strisce” noto in quell’area del mondo. Non è disponibile la lista completa delle modifiche eseguite sulla Viper, ma l’impressionante moltiplicazione della potenza, rispetto a quella erogata dalla muscle car USA nella sua versione standard, lascia intuire un lavoro profondo e articolato. Con l’energia vulcanica conferita al cuore, in questa nuova veste, non stupiscono le coreografiche emissioni di fiamme che giungono dagli scarichi dell’esemplare trattato.

A misurarne le cifre ci hanno pensato i ragazzi di Goobers Garage, su un banco prova. I risultati letti sul monitor sono pazzeschi. Visti i dati alla ruota, si può ipotizzare che il sistema propulsivo di questa rombante creatura sia in grado di sviluppare una potenza massima nell’ordine dei 3.700 cavalli. Un dato impressionante, che corrisponde all’energia messa insieme da quasi 4 Ferrari SF90 Stradale.

Base di partenza della trasformazione è stata una Dodge Viper SRT-10: l’auto analogica dura e pura. Questa vettura, orientata al romasticismo, regala emozioni di taglio vintage nel suo allestimento standard. Qui l’elettronica non è invasiva, ma si limita a fornire un apporto minimo, quasi nullo, per una tela emotiva viscerale e genuina, dove tutto è affidato alla meccanica e al manico del pilota. Non ci sono reti di protezione: chi sta al volante deve avere la sensibilità giusta per non perdere il contollo del mezzo. E qui parliamo di un purosangue di razza.

L’auto sportiva a stelle e strisce fa impressione già così, ma qualcuno, negli USA, ha deciso di mettervi mano, per moltiplicare la sua forza vulcanica. Al posto dei 510 cavalli di partenza, qui ci si è spinti molto oltre. Non ci vuole molto ad immaginare la sua capacità di strappare le molecole dall’asfalto in fase di accelerazione, se si considera che nella veste standard il passaggio da 0 a 100 km/h viene liquidato in soli 3.9 secondi. Ora, probabilmente, saremo sotto i 2 secondi, anche con un certo margine, ma molto dipende dal grip che il tuner ha saputo aggiungere, per evitare eccessive perdire di aderenza nello scatto da fermo. In ogni caso, la potenza si manifesta in forma esplosiva. Anche al banco questa muscle car anabolizzata mostra la sua ferocia, agitandosi come un leone pronto all’assalto. Ecco il video. Buona visione!

