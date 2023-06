Ferrari SF90 Stradale in livrea hypercar della pole a Le Mans

Una Ferrari SF90 Stradale con Assetto Fiorano è stata vestita, al momento solo in forma digitale, con la livrea dell’Hypercar 499P che ha regalato la pole position alla casa di Maranello in questa edizione della mitica 24 Ore di Le Mans. Il team di design del marchio emiliano ha voluto in tal modo omaggiare il luminoso ritorno del “cavallino rampante” nella top class della sfida della Sarthe, per la prima volta dopo 50 anni.

Questo allestimento grafico, davvero esclusivo, sarà disponibile per un selezionato numero di clienti. Si compone di una finitura lucida Rosso Le Mans, abbinata a strisce e dettagli in Giallo Modena. Ci sono pure una targa dedica e i colori della bandiera italiana verniciati sul paraurti e sul volante. Il lavoro si completa con il logo WEC (World Endurance Championship) dipinto a mano sulle porte e sul cofano anteriore. Immancabile, ovviamente, il numero 50 sul cofano anteriore e sulle fiancate, per celebrare il rientro al vertice dopo mezzo secolo e per onorare l’Hyperpole guadagnata nelle scorse ore da Antonio Fuoco.

Con questa palette di colori e dettagli da corsa, la Ferrari SF90 Stradale con Assetto Fiorano guadagna un’immagine racing che ben si intona ai suoi tratti sportivi. Poi c’è la componente emotiva, che qui raggiunge il vertice, perché i 1000 cavalli del powertrain ibrido e l’eccezionale quadro tecnologico del modello si coniugano ad una livrea ormai entrata nella storia. Con questa veste grafica, infatti, la casa di Maranello è ritornata al vertice nella mitica sfida della Sarthe.

Due 499P scatteranno dalla prima fila nell’appuntamento più atteso e leggendario dell’universo endurance. Antonio Fuoco, come dicevamo, è stato il più veloce, davanti al compagno di squadra Alessandro Pier Guidi, che oggi partirà secondo. Due “rosse” al vertice della griglia della 24 Ore di Le Mans non si vedevano dal 1973, quando lo stesso risultato fu raccolto da una coppia di 312 PB. I fili con la storia sono stati riannodati. Ora si spera che pure in gara il vento positivo del “cavallino rampante” prosegua. Se dovesse arrivare il successo, anche la Ferrari SF90 Stradale con Assetto Fiorano vestita come la 499P diventerebbe ancora più preziosa.

Fonte | Ferrari