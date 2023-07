Jeep Wrangler e Gladiator: Mopar lancia un nuovo kit dedicato all’off-road

Jeep, nota per la sua leggendaria capacità 4×4, ha deciso di rendere più appetibili le sue Jeep Wrangler e Gladiator, presentando un kit di sollevamento migliorato da 5 cm pollici proveniente dal catalogo Jeep Performance Parts (JPP). Questo kit, prodotto da Mopar, include degli ammortizzatori monotubo Bilstein da 46 mm appositamente tarati e dotati di serbatoi.

Gli innovativi ammortizzatori Bilstein non solo aumentano l’altezza da terra e permettono l’installazione di cerchi e pneumatici di dimensioni superiori, ma offrono anche una performance costante e resistente all’affaticamento in ogni condizione. Grazie a una valvola a disco autoregolante e reattiva, gli ammortizzatori rispondono immediatamente alle variazioni del terreno, garantendo al guidatore il massimo controllo.

Jeep Wrangler Rubicon con kit di sollevamento da 5 cm di Mopar

Jeep Wrangler e Gladiator: debutta un nuovo kit di sollevamento da 5 cm per l’off-road

Il serbatoio del sistema, aumentando la capacità d’olio, garantisce una dissipazione del calore superiore. Inoltre, un particolare raccordo a banjo girevole permette una rotazione completa del tubo flessibile, garantendo un posizionamento diretto e proteggendo la linea dell’olio del serbatoio da eventuali contatti. Il nuovo kit di sollevamento JPP si monta facilmente nelle posizioni originali senza necessità di forature aggiuntive.

Il team Jeep Performance Parts di Mopar è costantemente alla ricerca di soluzioni innovative per aumentare le prestazioni dei veicoli destinati agli appassionati di off-road, come sottolinea Mike Koval – capo di Mopar Nord America.

Con oltre 500 parti e accessori disponibili, testati per la qualità e supportati dalla fabbrica in tutta la gamma Jeep, il marchio di Stellantis offre ai clienti nuove opportunità per potenziare e personalizzare i loro veicoli.

Ecco cosa include il nuovo kit di sollevamento

Il nuovo kit di sollevamento per Jeep Wrangler e Gladiator comprende quattro molle, quattro ammortizzatori Bilstein con serbatoi, bracci di controllo inferiori anteriori, collegamenti stabilizzatori anteriori e posteriori, vari elementi di fissaggio, badge JPP e altro ancora. Il tutto è confezionato in una cassa di legno personalizzata e riutilizzabile, contrassegnata dal logo di Jeep Performance Parts.

Secondo Jim Morrison, vicepresidente senior e capo di Jeep Nord America, l’intera comunità off-road del costruttore americano è impaziente di provare il nuovo kit di sollevamento con ammortizzatori Bilstein su Wrangler e Gladiator durante l’estate. L’inimitabile capacità 4×4 del brand rimane una caratteristica insuperabile per gli appassionati che desiderano affrontare i terreni più difficili.

Questo nuovo kit di sollevamento da 5 cm è disponibile per la Wrangler JL a partire dal 2018 e per il Gladiator JT dal 2020 in poi. Il prezzo di listino è di 2095 dollari. È possibile scoprire ulteriori informazioni sullo store online di Mopar.