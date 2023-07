Jeep Wrangler 2024: nuova colorazione Bikini per l’estate

L’estate è in pieno svolgimento e Jeep non è da meno. La casa automobilistica americana ha annunciato l’aggiunta di due nuove colorazioni alla sua palette colori. Tra queste, spicca il nuovo colore esterno Bikini disponibile per la Jeep Wrangler 2024. Ma non è solo il colore a rendere questa vettura unica. Scopriamo insieme tutte le novità.

La Wrangler 2024 si presenta con un nuovo look grazie all’aggiunta del nuovo colore Bikini. Questa tonalità di turchese radiante porta personalizzazione e vivacità alla gamma dell’iconico fuoristrada, rendendolo ancora più accattivante.

Jeep Wrangler: il model year 2024 introduce il nuovo colore Bikini

Ma non è tutto, la nuova Wrangler è disponibile in 11 colori esterni accattivanti, tra cui il nuovo Bikini e Anvil, oltre a Earl, Firecracker Red, Granite Crystal, Silver Zynith, High Velocity, Hydro Blue, Sarge, Bright White e Black.

Oltre al nuovo look, la Jeep Wrangler 2024 offre anche nuove funzionalità e prestazioni. Questo modello aggiunge ancora più capacità con il suo assale posteriore Dana, il verricello Warn con capacità di 3629 kg installato in fabbrica e una capacità di traino aumentata a 2268 kg.

La console centrale ospita un ampio display da 12.3 pollici

All’interno, il nuovo model year offre più comfort e funzionalità di sicurezza con sedili anteriori regolabili in 12 posizioni, sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 12.3 pollici di serie e airbag a tendina di serie nelle prime e seconde file.

La Jeep Wrangler 2024 offre diverse opzioni di motorizzazione, tra cui il Pentastar V6 da 3.6 litri, un quattro cilindri turbo da 2 litri, un V8 da 6.4 litri e la Wrangler 4xe ibrida plug-in. Quest’ultima prevede un motore turbo benzina da 2 litri, due propulsori elettrici e una batteria ad alta tensione che fornisce 34 km di autonomia in modalità completamente elettrica.

Il model year 2024 porta con sé un mix di colore e innovazione. Con il suo nuovo look colorato e le sue prestazioni avanzate, è pronta a conquistare le strade e i cuori degli appassionati del brand di Stellantis.