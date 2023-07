Jeep è presente a SM Expo 2023 con Avenger e Grand Cherokee 4xe

L’evento SM Expo 2023 vede la partecipazione di Jeep, un marchio che continua a guidare il mercato delle vetture a basse emissioni. La casa automobilistica americana ha presentato due dei suoi modelli più innovativi: l’Avenger, il primo SUV 100% elettrico del marchio, e la Grand Cherokee 4xe, la versione plug-in hybrid del SUV più premiato di sempre.

La Jeep Avenger, pur mantenendo dimensioni compatte, incarna tutto il DNA del brand di Stellantis, combinando capacità, stile, funzionalità e tecnologia. Il design funzionale di questo modello si sposa con interni spaziosi e versatili, offrendo un’esperienza di guida confortevole e piacevole.

Jeep Avenger

Jeep: Avenger e Grand Cherokee 4xe protagoniste a SM Expo 2023

L’Avenger è dotato di un motore elettrico di nuova generazione, che prevede anche una nuova batteria. Il SUV a zero emissioni è in grado di operare in qualsiasi condizione atmosferica grazie alla funzionalità Selec-Terrain.

Con la ricarica rapida standard da 100 kW, 3 minuti di carica sono sufficienti per percorrere 30 km. Inoltre, 24 minuti sono sufficienti per caricare le batterie dal 20% all’80%. La Jeep Avenger può percorrere fino a 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città grazie alla batteria da 54 kWh.

C’è anche la nuova Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in

La Jeep Grand Cherokee 4xe è invece la versione più lussuosa e tecnologicamente avanzata di sempre. Offre un’autonomia in EV in città fino a 51 km e un’autonomia di guida combinata fino a 700 km.

L’ammiraglia di Jeep è dotata di un’architettura completamente nuova, un design esterno rinnovato, degli interni inediti con schermo per il passeggero anteriore, delle sospensioni anteriori e posteriori indipendenti e le esclusive sospensioni pneumatiche Quadra-Lift con ammortizzazione elettronica adattiva.

Jeep continua a innovare e a guidare il mercato delle vetture a basse emissioni, come dimostrato dalla sua partecipazione all’evento SM Expo 2023. Con l’introduzione dell’Avenger e della Grand Cherokee 4xe, il produttore americano dimostra il suo impegno verso la libertà a emissioni zero, offrendo veicoli che combinano prestazioni eccezionali, comfort e funzionalità eccezionali.