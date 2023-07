Nuova Peugeot 5008 2025: in un video il suo possibile design

La terza generazione di Peugeot 5008 è attesa per il debutto entro la fine del 2024 per poi arrivare sul mercato probabilmente nel 2025 e si preannuncia come una rivoluzione per il SUV a sette posti del marchio francese. La nuova Peugeot 5008 sarà basata sulla piattaforma STLA Medium, la stessa che sarà usata da altri modelli importanti del gruppo Stellantis come ad esempio la nuova Lancia Gamma e la nuova Opel Manta. La vettura di Peugeot avrà una gamma di motori elettrificati, tra cui una versione 100% elettrica.

Sarà questo il design della nuova Peugeot 5008 che vedremo nel 2025?

La versione elettrica della nuova Peugeot 5008 dovrebbe avere una configurazione a due motori, uno per asse, in grado di erogare fino a 350 kW di potenza. La batteria dovrebbe avere una capacità di almeno 87 kWh, garantendo un’autonomia di circa 700 km con una ricarica completa. Oltre alla versione elettrica, la nuova Peugeot 5008 dovrebbe avere anche delle opzioni ibride e mild-hybrid, con motori PureTech a benzina da 1.2 o 1.6 litri.

La nuova Peugeot 5008 avrà anche un design rinnovato, più squadrato e pratico, che offrirà più spazio interno e una maggiore versatilità. Il SUV sarà disponibile sia in versione a cinque che a sette posti, per soddisfare le esigenze delle famiglie. Il SUV del Leone avrà anche un abitacolo moderno e tecnologico, con il sistema i-Cockpit di Peugeot, che include un cruscotto digitale, uno schermo touch da 10 pollici per l’infotainment e un volante compatto.

Già in diverse occasioni sono apparse sul web immagini spia del prototipo del nuovo modello che hanno anticipato per sommi capi quelle che saranno le novità di design. Oggi vi proponiamo un video del canale di YouTube Mahboub1 che mostra un render della nuova Peugeot 5008 ipotizzando quello che potrebbe essere il suo aspetto definitivo sulla base delle foto spia e delle notizie trapelate fino ad ora a proposito dell’attesa terza generazione del SUV del Leone.

Ricordiamo che al momento non vi sono ancora immagini degli interni della nuova Peugeot 5008. Tuttavia sappiamo già che sarà molto moderno e un ruolo centrale lo avrà il sistema i-Cockpit. Ricordiamo che Il sistema i-Cockpit è composto da quattro elementi principali:

• Un volante compatto e appiattito, che offre una maggiore manovrabilità, sensibilità e comfort di guida. Il volante ha anche dei comandi integrati per gestire le principali funzioni del veicolo.

• Un quadro strumenti rialzato, che mostra le informazioni essenziali per il conducente all’interno del suo campo visivo, senza distogliere lo sguardo dalla strada. Il quadro strumenti può essere digitale, configurabile e personalizzabile, e può proiettare le informazioni in 3D come un ologramma, a seconda dei modelli e degli allestimenti.

• Un touchscreen capacitivo, che raggruppa in modo intuitivo tutti i comandi per il comfort e l’infotainment. Lo schermo può avere dimensioni diverse, da 7 a 10 pollici, e può integrare il sistema di navigazione 3D connesso, il mirroring dello smartphone, le applicazioni mobili e i servizi connessi.

• Dei tasti a “pianoforte”, che consentono un accesso diretto ed elegante alle principali funzioni per il comfort, come la radio, il climatizzatore, la navigazione, le impostazioni del veicolo, il telefono e le applicazioni mobili.

Il sistema i-Cockpit di Peugeot offre un’esperienza di guida gratificante e stimolante, grazie al design innovativo dell’abitacolo, alla qualità dei materiali e alla tecnologia avanzata e sulla nuova Peugeot 5008 questa tecnologia dovrebbe affinare ulteriormente le sue qualità diventando sempre più importante per la gamma della casa automobilistica del Leone.