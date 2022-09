Nuova Opel Manta: ancora una ipotesi sul suo stile

La nuova Opel Manta sarà uno dei futuri modelli che caratterizzeranno la gamma della casa automobilistica del fulmine che ha ufficialmente confermato che entro il 2028 elettrificherà completamente la sua gamma di auto. Il primo di questi futuri modelli elettrici ad arrivare nella gamma del marchio di Stellantis dovrebbe essere proprio la nuova Manta.

Ecco quale potrebbe essere il futuro design della nuova Opel Manta

Si tratta di un nome che fa parte della storia di Opel. Infatti Manta era la denominazione data ad una famosa coupé commercializzata dal 1970 al 1988. Una coupé che è stata riportata alla ribalta da Opel lo scorso anno, quando l’azienda tedesca ha introdotto la Opel Manta GSe ElektroMOD, una Opel Manta rinnovata da Opel che era stata arricchita con un motore elettrico da 147 CV e spunti di design moderno.

La nuova Opel Manta non sarà però così. La vettura mostrerà comunque un look da coupé, ma non quello di una berlina, ma di un SUV coupé a cinque porte. Come Peugeot che sta lanciando la Peugeot 408, anche Opel avrà il suo crossover. Il modello tedesco utilizzerà la nuova piattaforma modulare STLA Medium, una base tecnica in grado di ricevere motori elettrici con una potenza compresa tra 170 e 245 CV e batterie da 87 a 104 kWh per un’autonomia che si avvicina ai 700 km.

Non ci saranno motori termici nel vano motore della nuova Opel Manta che sarà solo a zero emissioni. Questo modello dovrebbe avere altri cugini in casa Stellantis poiché la futura generazione di DS 7, un nuovo SUV coupé DS e un SUV in casa Lancia utilizzeranno la stessa base e gli stessi motori elettrici.

Questo nuovo modello, che arriverà nel 2025, beneficerà degli ultimi progressi tecnici in termini di apparecchiature high-tech. Potrà inoltre contare sulla nuova architettura software STLA Brain, che integrerà il controllo vocale ei servizi di pagamento consentendo a Opel di offrire ai propri clienti abbonamenti, aggiornamenti trimestrali, ecc.

Stellantis parla anche di condivisione dei dati online a condizione che il conducente sia d’accordo. Stellantis si è rivolta ai partner BMW, Foxconn, Wymo… per accelerare la sua trasformazione digitale, al fine di ottenere progressi più rapidi nell’intelligenza artificiale e nella guida autonoma. Inoltre, Opel Manta-e dovrebbe beneficiare di un sofisticato sistema di guida autonoma.

