Dodge Hornet: il SUV made in Pomigliano alla conquista degli USA

Dodge ha svelato il nuovo spot pubblicitario da 90 secondi con cui si apre la nuova campagna di marketing del marchio, “Swarming the Nation”, che introduce ufficialmente il nuovissimo Dodge Hornet Oggi, il marchio Dodge ha rivelato il suo spot completo di 90 secondi per il nuovissimo veicolo.

Dodge Hornet: il cugino di Tonale che viene prodotto a Pomigliano parte protagonista della nuova campagna marketing

Il nuovo spot porta gli spettatori in un volo travolgente attraverso le strade della città mentre la notizia dell’arrivo del nuovo Hornet suscita entusiasmo e meraviglia negli Stati Uniti. La campagna multimediale per la nuovissima Dodge Hornet, che include il video integrale di 90 secondi sul marchio canali di social media, presenta anche una versione di 30 secondi da trasmettere in televisione e teaser di 15 secondi che hanno attraversato i canali di social media del marchio Dodge.

“Come nostro primo veicolo ad alte prestazioni elettrificato ad entrare nel mercato, il nuovissimo Dodge Hornet segnala che una nuova generazione di prestazioni elettrificate è qui, ed è qui per cambiare il gioco”, ha dichiarato Tim Kuniskis, amministratore delegato del marchio Dodge – Stellantis.

“Con la notizia dell’arrivo della nuovissima Dodge Hornet sul mercato statunitense così tanto atteso, questa campagna di marketing completamente integrata è progettata per catturare l’entusiasmo e la curiosità del nostro pubblico attraverso un approccio provocatorio e di grande impatto, coerente con ciò che la nostra Brotherhood of Muscle ha aspettarsi da noi”, ha affermato Marissa Hunter, vicepresidente senior del marketing, Stellantis North America.

“Swarming the Nation celebra il primo veicolo elettrificato del marchio, destinato a suscitare attenzione e coinvolgimento in un modo che solo Dodge potrebbe fare”. Ricordiamo che Dodge Hornet è “cugino” di Alfa Romeo Tonale. I due SUV sono molto simili tra loro ed entrambi vengono prodotti presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano D’Arco in Campania.