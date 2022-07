Fiat Panda: leader di vendite anche a giugno, ma le rivali accorciano

Nessuna la può spodestare dal podio! Ancora una volta il mese di giugno incorona Fiat Panda, senza lasciare alcuna speranza alle concorrenti, battute in modo netto dall’utilitaria del Lingotto, capace, con il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo, di conservare la leadership. Forte delle 7.654 immatricolazioni a giugno, la vettura della Casa torinese chiude in vetta pure la graduatoria delle best seller del primo semestre con quasi 60 mila esemplari consegnati. Tuttavia, in confronto al passati, il sesto mese del 2022 ha visto le dirette inseguitrici colmare in maniera parziale il gap.

Fiat Panda prima della classe anche a giugno, ma con un vantaggio sulle concorrenti inferiore: rispetto al mese di maggio le vendite si sono quasi dimezzate

Ciò poiché la stessa Fiat Panda ha peggiorato un po’ il rendimento: come già scritto, gli ordini soddisfatti a giugno sono stati 7.654, oltre 12 mila invece a maggio, ossia il mese precedente. Quasi una contrazione della metà che ha consentito alle rivali di avvicinarsi alla cima, sebbene il distacco risulti sempre consistente: in seconda posizione ha concluso la rumena Dacia Sandero, ferma a 4.323 unità consegnate, mentre a completare il podio ci ha pensato un’altra proposta del Lingotto, nello specifico la 500, che ha sfiorato l’obiettivo delle 4 mila vendite. Seguono la Peugeot 208 e la Dacia Duster, rispettivamente con 3.781 e 3.744 immatricolazioni.

Performance scaturenti l’estromissione dalla top 5 di Lancia Ypsilon, un verdetto in netta controtendenza rispetto al cumulato del primo semestre del 2022, dove la citycar del marchio occupa saldamente la seconda posizione, alle spalle dell’unica e indissolubile Fiat Panda. In tal caso, tuttavia, il margine tra quest’ultima e le rivali è stato di gran lunga maggiore: se la capolista ha totalizzato 59.152 consegne nel periodo che va da gennaio a giugno, la Lancia Ypsilon ne ha messe a segno quasi un terzo, 21.483 per la precisione.

Qui sul gradino inferiore del podio sale Dacia Sandero, che supera di poco le 18 mila immatricolazioni. Subito dopo il terzetto troviamo una proposta Citroen, la C3, che si piazza appena davanti a Fiat 500, in quinta posizione nella graduatoria inerente a gennaio-giugno 2022. A ogni modo, tolta la Dacia domina in lunga e in largo Stellantis, con la Fiat Panda che rappresenta la sua punta di diamante.