Alfa Romeo Tonale Polizia: il SUV del Biscione si mette la divisa

Prima imamgine per Alfa Romeo Tonale Polizia. Alfa Romeo Tonale è il nuovo SUV ibrido di segmento C della casa automobilistica italiana, lanciato nel 2022. Ha una potenza di 160 CV e un cambio automatico a 7 marce. È dotato di un sistema di guida autonoma di livello 2 e di un abitacolo moderno e tecnologico. La Polizia di Stato ha ordinato 616 esemplari della Tonale in allestimento speciale con la livrea bianca e azzurra e i dispositivi di segnalazione e protezione previsti per legge. La prima immagine di Alfa Romeo Tonale Polizia in divisa è trapelata sul web nella pagina Instagram di FiammeBlu. Questa mostra un modello dal design sportivo e particolarmente adatto allo svolgimento delle attività per le quali sarà usato dalla Polizia di Stato.

Prima immagine per Alfa Romeo Tonale Polizia: 616 esemplari ordinati negli scorsi mesi dalla Consip

Alfa Romeo Tonale entra così a far parte della flotta delle Forze dell’ordine, insieme all’Arma dei Carabinieri che ne ha acquistate 360 unità in versione quasi identica. Si rinnova così il sodalizio tra Alfa Romeo e le Forze dell’ordine, iniziato nel 1952 con la 1900 Super. Ricordiamo che Alfa Romeo Tonale Polizia è dotata di motore hybrid 1.5 da 160 CV con cambio automatico a 7 marce. Ricordiamo che questo SUV rappresenta l’ultima novità per il Biscione che da molti anni non disponeva di nuovi modelli. Si tratta di un veicolo di segmento C che nella gamma dello storico marchio milanese ha preso il posto un tempo occupato da Alfa Romeo Giulietta.

L’accoglienza sul mercato per questa vettura che ha la stessa piattaforma di Jeep Compass è stata davvero positiva come confermano i dati di vendita che vedono le vendite del Biscione raddoppiare in tutta Europa. In Italia a giugno per la prima volta Tonale è stato il SUV di segmento C più venduto in assoluto.