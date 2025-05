Alfa Romeo Giulia 2026: in gamma anche versioni pazzesche per convincere tutti

Alfa Romeo Giulia 2026 è una delle auto più attese in assoluto tra quelle che arriveranno l’anno prossimo nel mercato auto. Il suo debutto dovrebbe avvenire entro la prima metà del prossimo anno con la produzione e gli ordini che invece con buona probabilità si apriranno solo nel corso della seconda metà del 2026.

Tante versioni nella gamma della futura Alfa Romeo Giulia 2026 per soddisfare le esigenze di molti

A proposito di Alfa Romeo Giulia 2026 ci sono ancora molte incertezze. A differenza della nuova Alfa Romeo Stelvio che vedremo tra poche settimane e di cui ormai si sa molto, l’estetica di Giulia rimane avvolta nel mistero. C’è chi pensa che possa diventare un crossover e chi invece ritiene che alla fine rimarrà una berlina anche se con uno stile molto diverso dal modello attuale più da fastback con coda tronca e una maggiore altezza da terra.

Quello di cui siamo sicuri è che la casa automobilistica del biscione con la nuova Alfa Romeo Giulia 2026 sa che non può assolutamente sbagliare ed ecco allora che la vettura sarà pensata per fare bene ovunque e per piacere ad una vasta platea di clienti in tutto il mondo. Ricordiamo infatti che l’obiettivo del brand milanese è quello di diventare il vero e unico marchio premium globale del gruppo Stellantis.

Ed ecco allora che Alfa Romeo Giulia 2026 cambierà stile e aumenterà leggermente di dimensioni grazie alla piattaforma STLA Large. Non perderà però quelle che da sempre solo le caratteristiche e i punti di forza delle auto della casa automobilistica del biscione. Inoltre per convincere anche i più scettici Alfa Romeo pensa di dotare la sua vettura di una gamma molto variegata che comprenderà anche versioni davvero pazzesche.

Si parla ad esempio di una versione Quadrifoglio con motore V6 elettrificato dalle prestazioni ancora più importanti del modello attuale ma si parla anche di una versione completamente elettrica da quasi mille cavalli di potenza che sarà la vettura di Alfa Romeo più potente e veloce mai portata in strada dalla casa milanese. Alfa Romeo Giulia 2026 dovrebbe ricevere inoltre anche una versione range extender grazie all’utilizzo di un motore a combustione con autonomia che sfiorerà i 1.200 km con un “pieno”.

Non mancheranno ovviamente versioni più alla portata di tutti come la entry level che dovrebbe montare un motore Mild Hybrid. Anche una o più varianti plug-in hybrid non sono assolutamente da escludere. Insomma si tratterà di una gamma molto vasta e variegata pensata per convincere quanti più clienti possibili, far ricredere gli scettici e soddisfare le esigenze di tutti.