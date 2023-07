Fiat Topolino Vs Citroen Ami: ecco cosa cambia tra le due microcar

Il 4 luglio è stata ufficialmente presentata Fiat Topolino. Il mitico nome è tornato nelle vesti di microcar elettrica sullo stile della Citroen Ami. A proposito di questa auto in tanti si domandano quali sono le principali differenze tra i due quadricicli elettrici del gruppo Stellantis. Iniziamo subito col dire che le due auto hanno molte cose in comune. Infatti condividono la stessa struttura e dunque hanno le stesse dimensioni. Anche il motore è lo stesso. Si tratta del motore elettrico singolo da 6 kWh alimentato da una batteria da 5,5 kWh.

Ecco le principali differenze tra Fiat Topolino e la sua “sorella” francese

Dunque sia Fiat Topolino che Citroen Ami raggiungono una velocità massima di 45 km/h e hanno un’autonomia di circa 75 km. I tempi di ricarica sono gli stessi, infatti ci vogliono 4 ore per una ricarica completa da una presa casalinga con potenza di 2,2 kW. Tutte e due le vetture possono essere guidate da 14 anni in su. Anche lo spazio interno e la capacità di carico sono praticamente le stesse.

Adesso vi parliamo delle differenze. Queste riguardano l’estetica sia esterna che interna. Per quanto riguarda il design interno Fiat Topolino sembra una piccola 500, una sorta di modello Fiat in miniatura invece Citroen Ami ha uno stile molto più minimalista. Per quanto riguarda invece gli interni nella vettrua di Fiat notiamo una cura per il dettaglio che invece nella microcar francese non troviamo. Anche qui come nell’esterno notiamo una sorta di minimalismo con interni più spartani.

Citroën Ami for All

Altra differenza la notiamo nel prezzo. Citroen Ami infatti parte da 6 mila euro al netto di incentivi. Per quanto riguarda invece Fiat Topolino si parta da 9.890 euro che diventano 7.499 euro con gli incentivi. Il quadriciclo italiano dunque si fa pagare il fatto di avere migliori rifiniture. Insomma le due auto sono abbastanza simili nella sostanza quello che cambia riguarda principalmente il design che è più curato in Fiat ma a fronte di un prezzo più elevato.