Opel partner ufficiale al Rock am Ring 2025

Opel non solo elettrizza le masse con i suoi nuovi modelli: il marchio del Blitz lo farà anche al Nürburgring tra poche settimane. Il marchio di Rüsselsheim ha annunciato che sarà il partner automobilistico esclusivo del più grande festival rock tedesco, il “Rock am Ring”.

Dal 6 all’8 giugno 2025, band di fama internazionale, da “The Prodigy” a “Slipknot” e “Korn”, accoglieranno oltre 90.000 fan provenienti dalla Germania e dall’estero nell’area del festival nell’Eifel. Opel offre varietà e relax ai visitatori con la propria presenza in una posizione centrale, dimostrando perché la nuova Frontera è il SUV ideale per la comunità.

“Opel e ‘Rock am Ring’ sono un connubio perfetto! Audace, puro ed elettrizzante, proprio come la musica che ha accompagnato i tre giorni del festival. La nuova Opel Frontera, presentata in anteprima presso i concessionari tedeschi pochi giorni fa, ne è il miglior esempio. Siamo lieti di essere partner di questo straordinario festival rock e di entusiasmare i visitatori”, ha dichiarato Patrick Dinger, responsabile di Opel Germania.

La nuova Opel Frontera è al centro della presenza di Opel al Ring. Ed è proprio lì che dovrebbe essere. Perché il SUV, elettrificato in ogni versione, conquista sia guidatore che passeggeri. Con il suo design robusto, l’ampio spazio flessibile, le numerose soluzioni pratiche e un prezzo particolarmente conveniente a partire da 23.900 euro (prezzo consigliato IVA inclusa), è un tuttofare pronto per le avventure della vita quotidiana e rende ogni viaggio piacevole e semplice. Ulteriori informazioni sulle attività di Opel in occasione del Rock am Ring seguiranno nei prossimi giorni.