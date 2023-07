Citroen Fastlounge: il fratello di Fiat Fastback avrà questo design?

Citroen Fastlounge dovrebbe essere il nome di un nuovo SUV coupé che la casa francese starebbe sviluppando per il 2024. Questa auto sarebbe il terzo componente del programma C-Cubed, che comprende anche le nuove C3 e C3 Aircross, destinate ai mercati emergenti come l’India e il Sud America. Questa nuova auto della casa francese si baserebbe sulla piattaforma CMP, la stessa delle sue sorelle, ma avrebbe un design più sportivo e dinamico, con una linea del tetto inclinata e un lunotto integrato nella coda. Le dimensioni sarebbero simili a quelle del SUV a sette posti di Citroen, con una lunghezza di circa 4,40 metri e un passo di 2,67 metri.

Ecco come potrebbe apparire in fase di debutto la futura Citroen Fastlounge

Citroen Fastlounge, che secondo alcuni è una sorta di fratello di Fiat Fastback, avrebbe un frontale ispirato alla C3 Aircross, con i fari a LED e la calandra con il logo dei due chevron. L’interno sarebbe minimalista e tecnologico, con un cruscotto digitale e uno schermo touch da 10 pollici. La Citroen Fastlounge sarebbe una rivale diretta della Fiat Fastback, un altro SUV coupé prodotto in Brasile dal gruppo Stellantis. Tuttavia, le due vetture avrebbero basi tecniche diverse, in quanto la Fiat Fastback si basa sulla piattaforma MLA e ha motori turbo benzina da 130 e 185 CV. Il nome non è ancora stato confermato ufficialmente dalla casa francese, ma le indiscrezioni parlano di un debutto previsto per il 2024. Non si sa ancora se arriverà anche in Europa o se resterà un modello esclusivo per i mercati emergenti.

A proposito di questa auto oggi vi mostriamo un render realizzato dal designer e creatore digitale Julien Jodry e pubblicato dal sito francese Auto Moto che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questo modello sulla base delle recenti foto spia e delle ultime indicazioni trapelate a proposito delle sue caratteristiche. Vedemo dunque cos’altro emergerà.