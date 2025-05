Fiat Titano: avviata ufficialmente la produzione a Córdoba

Stellantis ha annunciato l’avvio della produzione di un nuovo veicolo presso il Parco Industriale di Córdoba: il pick-up Fiat Titano. Questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio che prevede la produzione di una nuova famiglia di veicoli in Argentina, con l’obiettivo di trasformare il Parco Industriale di Córdoba in un polo di produzione di pick-up da esportare in tutta la regione. In questo modo Stellantis rafforza il suo impegno nella regione e riafferma il potenziale dell’industria nazionale, che comprende fornitori di qualità e una forza lavoro qualificata.

Fiat Titano è il primo prodotto del nuovo polo pick-up del Gruppo Stellantis a Cordova, che sarà esportato in tutta la regione

Sempre incentrato sulle esportazioni, inizia il progetto per la produzione di un motore nel Parco Industriale di Córdoba. Si tratta del Multijet 2.2, un motore affidabile e robusto, caratteristiche già sperimentate su altri modelli Stellantis e molto apprezzate dai clienti di questa tipologia di veicoli da lavoro.

L’implementazione di questo importante sviluppo in un segmento così competitivo ha richiesto un investimento di 385 milioni di dollari in nuovi componenti, motori di alta qualità e la creazione di 1.800 nuovi posti di lavoro, il 50% dei quali saranno donne. In questo modo, lo stabilimento di Ferreyra non solo produrrà di più, ma produrrà anche meglio, con una maggiore integrazione locale e in linea con i principi di diversità e inclusione.

Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis Sud America ha dichiarato: “Il Fiat Titano è molto più di un nuovo modello; fa parte di una strategia industriale a lungo termine che mira a posizionare il Parco Industriale di Cordova come un vero e proprio polo regionale per i pick-up. Il nostro stabilimento non si sta solo modernizzando per produrre di più, ma per produrre meglio: con una maggiore integrazione locale e una qualità in continua evoluzione”.

Martín Zuppi, Presidente di Stellantis Argentina: “Oggi, il Parco Industriale di Córdoba sta scrivendo un nuovo capitolo della sua ricca storia grazie alla potenza produttiva di Stellantis, specialista globale di telai, e alla sua vasta esperienza nei pick-up in altri segmenti con specialisti regionali come Brasile e Messico. Ma questo non sarebbe stato possibile senza il know-how di un grande team di persone nel nostro stabilimento di Ferreyra, che produce il modello più popolare tra gli argentini negli ultimi quattro anni: il nostro amato Fiat Cronos“.