Stellantis: lo stabilimento di Poissy potrebbe diventare il futuro stadio del PSG

Il futuro stadio del Paris Saint-Germain potrebbe essere costruito sul sito dell’attuale fabbrica Stellantis situata a Poissy. Poissy è l’ultimo sito automobilistico parigino ancora in funzione nell’area di Parigi, dopo la “chiusura” della Renault a Flins l’anno scorso.

In Francia gira voce che lo stabilimento Stellantis di Poissy interessa al PSG per costruire il nuovo stadio

Il PSG potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di costruire il proprio futuro stadio proprio a Poissy, una località che già ospita il moderno e all’avanguardia centro di allenamento della squadra. Per realizzare questo progetto, sarebbe necessaria una superficie di circa 50 ettari. Un ulteriore punto favorevole alla scelta di Poissy è la posizione strategica dello stabilimento Stellantis, che è ben collegato alla RER A e alle principali autostrade A13 e A14.

Questo rende l’accesso al futuro stadio particolarmente comodo per i tifosi che vorranno incitare la squadra. Inoltre, nei prossimi anni sono previsti importanti sviluppi infrastrutturali nella zona, con l’introduzione della RER E e l’estensione della linea 13 del tram, che renderanno ulteriormente più facile il trasporto pubblico verso il nuovo impianto sportivo.

Anche per Stellantis l’affare potrebbe rivelarsi redditizio, vendendo al club qatariota una parte del suo terreno a Poissy. Ma questo progetto, nonostante ad oggi si possa parlare più di indiscrezioni insistenti, non piace affatto alla maggior parte dei circa 2.500 dipendenti della Stellantis Poissy, che lo vedono come un ulteriore segnale di una chiusura programmata della loro fabbrica. Per i sindacati, ciò significa, nella migliore delle ipotesi, il trasferimento dei dipendenti di Poissy e, nella peggiore, la perdita di alcuni posti di lavoro.

Resta il fatto che, a oggi, non è stata presa alcuna decisione sul luogo di costruzione del futuro stadio del Paris Saint-Germain e che, in ogni caso, il club del Qatar non sarebbe l’unico “industriale” a studiare seriamente il dossier “Stellantis Poissy”, qualora per caso il gruppo automobilistico dovesse separarsi dalla sua fabbrica parigina.