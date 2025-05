Fiat ha aumentato del 36% le vendite di pickup ad Agrishow 2025

Fiat, marchio ufficiale dei pick-up alla 30a edizione di Agrishow, la più grande fiera agricola dell’America Latina, ha aumentato le vendite del 36% rispetto all’edizione dello scorso anno, consolidando ulteriormente la sua presenza nel settore agroalimentare.

Fiat Strada ha aumentato il numero di modelli venduti del 30% rispetto all’evento dell’anno scorso

Uno dei modelli di punta è stato Fiat Strada, le cui vendite sono aumentate del 30% durante la fiera. Il modello, leader di mercato da quattro anni e di cui sono già state vendute più di 39.000 unità nel 2025, è riconosciuto per la sua robustezza, economicità e versatilità e continua a essere la scelta preferita dai produttori rurali brasiliani.

Durante la fiera, i visitatori hanno potuto conoscere da vicino e provare su pista fuoristrada diverse versioni di Strada, Toro e Titano, pick-up dalle prestazioni elevate e performanti. Oltre alla gamma di pick-up, il marchio ha portato in fiera anche i modelli Argo, Mobi, Pulse e Fastback Abarth, Fastback Hybrid e i modelli commerciali Ducato, Scudo e Fiorino.

Agrishow 2025 ha accolto oltre 197 mila visitatori in cinque giorni e ha generato 14,6 miliardi di R$ di affari, evidenziando la forza dell’agroalimentare nel Paese e il ruolo strategico di Fiat nel fornire veicoli che rispondano alle esigenze del settore con tecnologia, prestazioni e affidabilità.

Dunque per Fiat ancora una buona notizia dal Brasile che si conferma come uno dei suoi mercati più importanti a livello globale e sui cui il brand torinese di Stellantis punterà forte nel corso dei prossimi anni per crescere ancora aumentando vendite e quote di mercato.