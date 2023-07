Stellantis ha acquistato 1,45 milioni di azioni proprie nei giorni scorsi

Stellantis ha acquistato le proprie azioni dal mercato. Nell’ambito della seconda tranche del programma di riacquisto di azioni proprie annunciato il 7 giugno 2023, il gruppo automobilistico guidato da CEO Carlos Tavares, ha comunicato che nel periodo dal 7 luglio al 13 luglio 2023 ha acquistato 1,45 milioni di azioni proprie ad un prezzo medio ponderato di 16 euro, 2549 per un importo complessivo di 23,6 milioni di euro. Nel periodo dal 7 giugno al 13 luglio 2023 Stellantis ha acquistato complessivamente n. 15.276.410 azioni per un controvalore complessivo di 238,39 milioni di euro. Sempre il 13 luglio, la casa automobilistica deteneva 48.526.222 azioni proprie, pari all’1,54 per cento del capitale.

Dal 7 al 13 luglio Stellantis ha acquistato azioni proprie per un valore di 23,6 milioni di euro

Dall’inizio dell’anno, il valore delle azioni del gruppo Stellantis è aumentato da 13 euro a 16,6 euro. Secondo gli analisti di borsa, si tratta di una valutazione relativamente bassa per i profitti riportati dalla società. L’annuncio dei risultati di vendita e finanziari per la prima metà del 2023 avverrà il 26 luglio. Si prevedono ulteriori record di fatturato e una leggera diminuzione del numero di auto vendute. Ricordiamo che questo gruppo è considerato uno dei più importanti al mondo nel settore auto grazie alla presenza di brand importanti quali Alfa Romeo, Citroën, Chrysler, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot e Vauxhal.

Insomma si tratta senza dubbio di un’operazione importante per il gruppo Stellantis che punta a primeggiare nel mercato nei prossimi anni e per questo è pronta ad effettuare importanti investimenti a livello globale. Per quanto riguarda l’Italia nei giorni scorsi Carlos Tavares ha chiarito dopo l’incontro con il governo che intende portare la produzione del suo gruppo nel nostro paese ad oltre 1 milione di auto all’anno.