Dodge Stealth: il nuovo SUV a tre file arriva tra un anno

Nuova Dodge Stealth sarà il nome di un nuovo SUV a tre file della casa automobilistica americana. Secondo indiscrezioni di Motor Trend questo veicolo arriverà tra circa un anno e prenderà il posto di Dodge Durango nella gamma del marchio di Stellantis. L’auto sarà realizzata su una nuova piattaforma. Al momento su questo non ci sono certezze. La prima opzione sarebbe mantenere gemellato il nuovo modello della famiglia di Dodge con la Jeep Grand Cherokee, utilizzando la nuova architettura WL della Grand Cherokee. La seconda opzione sarebbe mettere lo Stealth sulla piattaforma Stellantis STLA Large che offre la possibilità di disporre di motori ibridi e propulsori elettrici a batteria modulari.

Tra un anno su una nuova piattaforma arriverà la nuova Dodge Stealth

Durante l’EV Day di Stellantis nel 2021, una diapositiva mostrava la STLA Large riservata a “AWD Performance” e “American Muscle”. Sappiamo con certezza che questa piattaforma sarà usata dalle prossime muscle car Dodge e dunque sembra aver altrettanto senso che la piattaforma venga utilizzata anche per un SUV Dodge. Motor Trend scrive che anche il motore Hurricane inline-six da 3,0 litri biturbo avrà un ruolo, probabilmente con l’assistenza elettrica. Sempre nello stesso rapporto si dice che il nome di Dodge Durango non sparirà ma in futuro verrà utilizzato per un SUV più grande che troverà spazio nella gamma della casa automobilistica americana di Stellantis nei prossimi anni. Questo potrebbe condividere la stessa piattaforma con Jeep Wagoneer.

Qui vi mostriamo un render pubblicato da Motor Trend che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Dodge Stealth che dunque secondo queste indiscrezioni potrebbe fare il suo debutto tra circa un anno rappresentando dunque una delle prossime novità del marchio americano del gruppo automobilistico.