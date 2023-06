Jeep Grand Cherokee e Ram 1500: problemi al motore diesel richiamate 80 mila unità

Ram 1500 e Jeep Grand Cherokee sono due dei modelli più popolari del gruppo Stellantis negli Stati Uniti. Entrambi sono disponibili con un motore diesel 3.0 V6 EcoDiesel, che però potrebbe presentare un difetto che ne compromette il funzionamento. Per questo motivo, Stellantis ha avviato una campagna di richiamo che coinvolge oltre 80.000 esemplari dei due modelli.

Un problema al motore diesel di Jeep Grand Cherokee e Ram 1500 costringe Stellantis al richiamo di 80 mila unità

Il problema riguarda il sensore di pressione del carburante, che potrebbe inviare segnali errati al modulo di controllo del motore. Questo potrebbe causare una perdita di potenza, una difficoltà di avviamento, un aumento delle emissioni o addirittura lo spegnimento improvviso del motore. Inoltre, il malfunzionamento del sensore potrebbe attivare la spia di avaria sul cruscotto.

Il richiamo riguarda i Ram 1500 prodotti tra il 2019 e il 2020 e i Jeep Grand Cherokee prodotti tra il 2020 e il 2021, per un totale di 81.530 veicoli. Stellantis sostituirà gratuitamente il sensore difettoso con uno nuovo e aggiornerà il software del modulo di controllo del motore. La campagna di richiamo inizierà il 30 luglio e i proprietari dei veicoli interessati saranno contattati dalla casa.

Stellantis ha dichiarato di non essere a conoscenza di incidenti o lesioni causati dal problema al motore diesel. Tuttavia, consiglia ai clienti di portare i loro veicoli presso le concessionarie autorizzate appena possibile per effettuare la riparazione. In caso di dubbi o domande, i clienti possono contattare il servizio clienti di Ram o Jeep.

I concessionari risolveranno il problema aggiornando il software del modulo di controllo del gruppo propulsore di Jeep Grand Cherokee e Ram 1500 per mantenere la propulsione del veicolo leggendo il segnale di posizione dell’albero a camme se questo segnale viene perso. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito di questo richiamo.