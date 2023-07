Ferrari celebra la vittoria a Le Mans durante il Goodwood Festival of Speed 2023

Il palcoscenico del Goodwood Festival of Speed 2023 nel Regno Unito è stato illuminato dall’importante presenza di Ferrari, in una celebrazione speciale legata al suo trionfo recente nella 24 Ore di Le Mans, la più antica gara endurance nel mondo, la cui edizione del centenario si è svolta a giugno.

I riflettori erano puntati su tre magnifiche creature di Maranello, i gioielli del cavallino rampante: la Ferrari 250 TR/58 e la 275 P. Questi due modelli storici, che avevano portato a casa la vittoria a Le Mans nel 1958 e nel 1964 rispettivamente, sono stati esibiti per l’intera durata del festival.

Ferrari Goodwood Festival of Speed 2023

Ferrari: il brand di Maranello festeggia la sua vittoria alla 24 Ore di Le Mans

Hanno sfilato dalla pit lane fino alla Goodwood House, seguite dalla Ferrari 499P n°51, la stessa hypercar che ha primeggiato sul Circuit de La Sarthe, guidate da Antonio Giovinazzi e James Calado.

In aggiunta a questa sfavillante parata, la SF90 Stradale – dipinta con una livrea speciale in onore della 499P – ha aperto il corteo. Era guidata da Enrico Galliera – Chief Marketing and Commercial Officer di Ferrari – accompagnato dal pilota spagnolo Miguel Molina.

Le varie auto sono state accolte calorosamente dagli appassionati e si sono fermate davanti alla residenza del Duca di Richmond. I piloti della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship (WEC), provenienti dalla squadra Ferrari – AF Corse, hanno poi salutato la folla di tifosi che attendeva con trepidazione il loro arrivo.

Molina, il pilota che condivide la Ferrari 499P n°50 con Antonio Fuoco e Nicklas Nielsen nel Campionato Mondiale Endurance, insieme a Giovinazzi e Calado – che il 11 giugno sono saliti sul gradino più alto del podio insieme ad Alessandro Pier Guidi – hanno condiviso con il pubblico la loro emozionante esperienza della vittoria a Le Mans.