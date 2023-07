La Ferrari SF90 Spider in maglia azzurra del reparto speciale

Un’altra Ferrari SF90 Spider è stata sottoposta alle amorevoli cure del reparto Tailor Made della casa di Maranello, per ricavarne una nuova opera, unica e felicemente personalizzata. In questa veste, la supercar emiliana si offre alla vista con colori vivaci nella finitura esterna. Qui un bel tono di azzurro si miscela a strisce bianche e rosse, che aggiungono note di dinamismo alla tela grafica.

Nell’abitacolo si notano gli inserti in Pelle Frau Polare ed Elmosoft Blue, ulteriore testimonianza della cura dei dettagli e della qualità dei materiali scelti per questo esemplare. Molto raffinati i “cavallini rampanti” ricamati con filo Arancio 449, per aggiungere con gusto il sigillo della paternità. Il risultato è una delle interpretazioni più gradevoli del modello eseguite fino ad oggi nell’ambito del programma di personalizzone di cui ci stiamo occupando.

Ricordiamo che la Ferrari SF90 Spider condensa l’eccellenza tecnica, dinamica e stilistica del glorioso marchio italiano. In questa vettura si fondono armoniosamente la passione per l’auto e la perfezione ingegneristica. Qui c’è il meglio dell’eccellenza creativa del Belpaese. Al fortunato guidatore il privilegio di un’esperienza di guida straordinaria, di tecnologie all’avanguardia, di prestazioni mozzafiato e di armonie stilistiche della migliore specie.

Anima viva del modello è un motore V8 biturbo da 4.0 litri che, combinato con tre cuori elettrici, genera una potenza totale di 1000 cavalli. Il sistema di propulsione ibrido fornisce una spinta incredibile, consentendo alla supercar emiliana di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2.5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 340 km/h. Numeri da brivido, in un quadro sensoriale di riferimento. La Ferrari SF90 Spider offre anche la modalità di guida completamente elettrica, per percorrere brevi distanze senza emissioni. Agli appassionati, però, interessano altri aspetti, ben più elettrizzanti.

Fra le soluzioni tecniche della sportiva in esame, merita di essere citata la presenza del sistema di trazione integrale (AWD) regalato dalle due unità elettriche disposte anteriormente. Ciò migliora la maneggevolezza e la stabilità su strada, aumentando la sicurezza attiva. Il sistema di controllo dell’assetto della vettura, permette di regolare la distribuzione della coppia motrice in base alle condizioni di guida. Ciò assicura un’aderenza ottimale e una risposta immediata alle sollecitazioni del pilota. Supefluo dire che siamo al cospetto di una supercar con prestazioni di classe mondiale.

La Ferrari SF90 Spider è dotata di un cambio a 8 rapporti con doppia frizione che consente passaggi di marcia rapidi e precisi. I paddle al volante offrono una sensazione di coinvolgimento totale, permettendo al guidatore di sfruttare al massimo il potenziale della vettura. La gestione aerodinamica avanzata contribuisce alle eccezionali performance del modello. Un elemento che aggiunge magia a questa supercar è la presenza del tetto retrattile rigido, apribile e chiudibile in soli 14 secondi. La sua presenza non compromette le dinamiche di guida e il design. Quest’ultimo, addirittura, diventa più bello della omologa versione coupé, anche da chiusa, per il migliore trattamento dell’area del lunotto. La possibilità di gustare le sue dinamiche en plein air conferisce alla vettura un fascino speciale e senza tempo, che inebria il conducente e l’eventuale passeggero.

Foto da profilo Facebook Ferrari